Türkiye Gazetesi

Saat gibi bileğe takılan ve kişinin stres seviyesini ölçen bir cihaz geliştirildi. Akıllı telefon uygulamasına bağlı olarak çalışan cihaz, vücuttaki 'elektrodermal aktiviteyi' (cildin ilettiği, duygusal durumdaki değişikliği yansıtan elektrik akımını) algılıyor.

Cihaz, Netflix’in yeni hit filmi Don't Look Up'ta (Yukarı Bakma) stres seviyelerini izlemek için yapılan uygulamaya benziyor. İnsanlarda baş stres hormonu olan kortizol seviyelerini izleyen Nowatch, bu konuda piyasadaki ilk cihaz.

Don't Look Up'ta (Yukarı Bakma) filmi

10 BİN LİRADAN SATILIYOR, TEK KUSURU SAATİ GÖSTERMEMESİ

Yüksek kortizol seviyeleri konsantrasyon sorunları, kilo alımı, uykusuzluk ve kalp hastalığı ile ilişkilidir. Saat, kişinin verilerini analiz ederek bir titreşimle kullanıcıyı rahatlamaya ihtiyaç duyduğuna dair uyarıyor.

Hollanda’da geliştirilen ve yaklaşık 10.000 liradan satılan cihazın fiyatının yanında tek kusuru, saat görünümüne rağmen zamanı göstermemesi. Bunun sebebi de cihazı geliştirenlerin, ekranın stres seviyesini yükselteceğine inanmaları.

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iPhone'lara geliyor: Apple'dan rakiplerine fark atacak şarj teknolojisi Huawei ve Samsung ile ortaya çıkan kablosuz ters şarj desteği nihayet Apple'ın iPhone telefonlarına da gelecek. Uzun süredir kullanıcıların merakla beklediği özellik, patent başvurusunda göründü.