Türkiye Gazetesi

LinkedIn, TechCrunch'a açıklama yaparak, sohbet odalarını etkinleştireceğini resmen duyurdu. Toplantı sahipleri tartışmaları yönetebilecek, katılımcılar ise etkinlikler sırasında ve sonrasında birbirleriyle konuşabilecekler. Etkinlikler, LinkedIn'in oluşturduğu şirket içi araçlarda yürütülecek.

LINKEDIN'DE SOHBET ODALARINI KİMLER AÇABİLECEK?

Özellik ilk olarak yalnızca LinkedIn’in içerik topluluğu (kariyer gelişimi gibi konularda içerik geliştiren ve paylaşanlar) üyelerinin etkinliklere ev sahipliği yapmasına izin verecek. Özelliğin videolu versiyonu da ilkbaharda kullanıma sunulacak.

Bu arada, ilerleyen zamanlarda biletli etkinlikler de erişime açılabilir. Ancak LinkedIn'in şu anda biletli etkinlikler için planı yok ve organizatörler şu anda erişim için ücret talep edemeyecek.

Clubhouse’a gelecek olursak, COVID-19 pandemisinin başlangıcında piyasaya çıktığında popülaritesi arttı. Evine kapanan insanlar birbirleriyle uzaktan bağlantı kurmanın yollarını arıyorlardı. Bu nedenle davetli toplantılar dikkat çekmeye başladı. Facebook, Twitter ve Discord gibi platformlar da canlı ses odaları geliştirdi.

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