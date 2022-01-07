Türkiye Gazetesi

İsveç’te yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir erkek, bir drone sayesinde hayatta kaldığını açıkladı. BBC’ye konuşan adam, evinin önündeki karı kürerken kalp krizi geçirdiğini söyledi. O esnada yoldan geçen Dr. Mustafa Ali yardıma koştu. Olaya tanıklık eden bir kişiden 112'yi (İsveç acil durum numarası) aramasını isteyen doktor, bir taraftan da kalp masajı yapmaya başladı.

Olayı anlatan Dr. Mustafa Ali, "Birkaç dakika sonra kafamın üzerinde uçan bir şey gördüm. Defibrilatörlü bir drone'du.” dedi.

DRONE 3 DAKİKADA ULAŞTI

Drone, İsveç'in en büyük tıp üniversitesi Karolinska Institutet ile Everdrone şirketinin ortaklığında geliştiriliyor. Araştırmacıların uzun zamandır test ettiği drone’lar, özelilkle kalp krizi vakalarında kullanılıyor.

Drone’lar ambulanslardan daha önce olay yerine ulaşıyor ancak tıp eğitimi almamış kişilerin bir defibrilatörle ne yapacağı kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu nedenle, bu tür vakalarda insanların cihazları kullanabilmesi için rehberlik sistemi üzerinde çalışıyorlar.

Everdrone'un açıklamasına göre, söz konusu olayda alarmın verilmesinden drone'un bölgeye iniş yapmasına kadar geçen süre 3 dakikayı sadece biraz aştı. Ayrıca bu olayın tıp tarihinde bir ilk olduğu da açıklandı.

Drone pazarı 50 milyon dolara uçuyor Türkiye’de drone kullanımı her yıl katlanarak artıyor. Hem hobi hem ticari amaçlı olarak drone kullanımının yaygınlaştığını belirten Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız, 2021 yılında Türkiye’de drone pazarının 35 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Kadına şiddette karşı 'drone'lu çözümü İngiltere'de kadınlar drone ile korunacak. Akıllı telefon uygulaması üzerinden çağrılan drone saldırganlara müdahale edecek.