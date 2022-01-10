Türkiye Gazetesi

Uzmanlar sanal gerçeklik (VR) seviyesindeki artışla 2030’ların dünyasına dair tahminlerini açıkladı. Buna göre, Metaverse denilen ve teknoloji pirleri tarafından oluşturulan kurgusal evrende insanlar evlerindeki odadan ayrılmadan Everest’in zirvesine tırmanabilecek ya da ABD’de Büyük Kanton’da atlayış gerçekleştirebilecek.

İngiliz fütürist Andrew Curry, gelişmiş bir Metaverse’te gerçeğe yakın görüntüler, sesler hatta kokular olacağını, sanal gerçeklik başlıkları takılarak uzak diyarlara seyahatler yapmanın, mesela Güney Kore’de bir kafede dalgona kahvesi içmenin mümkün olacağını söyledi. Curry’ye göre insanların kurgusal evrende kendileri olmaları bile gerekmiyor. Mesela insanlar Brezilya’daki yağmur ormanlarında jaguar olarak dolaşabilecekler ya da ABD’de ünlü Madison Square Garden spor kompleksinde NBA yıldızı LeBron James olarak basketbol oynayabilecekler. Burada insanı sınırlayan tek şey, hayalleri.



Metaverse’nin Ovr evreninde Türkiye’de 20 bin, İstanbul’da 11 bine yakın parsel satıldı.

HERKES METAVERSE’TE OLACAK

New York City’de The Future Today Institute kurumunun yöneticisi Melanie Subin, "2030’da insanların büyük bölümü bir şekilde Metaverse’ün içinde olacak. Bazıları sanal gerçekliği iş veya eğitim için kullanacak ama çoğu, eğlence amaçlı olarak burada bulunacak" tahmininde bulundu.

Cesium isimli 3D teknolojisi şirketinin sahibi Patrick Cozzi de yakında artırılmış gerçeklik (AR) başlıklarının şimdi akıllı telefonlarınki kadar yaygın olacağını savundu.

Snap, Amazon, Microsoft ve Mark Zuckerberg'in şirketi Meta (eski adıyla Facebook) dahil olmak üzere birçok şirket, bu yeni dijital dünyaya yönelik çalışmalarda bulunuyor (Meta, bu işe 10 milyar dolar ayıracağını ve yalnızca Avrupa operasyonları için 10.000 işçi çalıştırmayı planladığını açıkladı).

SEUL TAMAMEN METAYA GEÇECEK

Güney Kore’nin başkenti Seul, eylül ayında ekonomik, kültürel, turizm, eğitim ve sivil hizmetler gibi belediye yönetiminin tüm alanları için tamamen gerçekleştirilmiş bir sanal 'ekosistem' oluşturmaya hazır olduğunu bildirerek tam metaya geçme planlarını açıklayan ilk şehir oldu. Seul şehir yönetimi, turizmi de 'sanal'a kaydırıyor. En popüler turistik yerler, 2023'ten itibaren bir platformda sanal alanda yeniden oluşturulacak.

SANAL ÇANTALAR ORİJİNALİNDEN PAHALI

Aşırı pahalı Birkin çantalarının üreticisi Hermès de Metaverse'e girdi. 17 Aralık'ta şirket, Los Angeleslı sanatçı Mason Rothschild tarafından tasarlanan ve sadece 100 tane üretilen çantaların VR versiyonu MetaBirkin'i tanıttı. Sınırlı arzla birlikte fiyatlar bir anda fırladı ve gerçek Birkin fiyatlarına yaklaştı. Bazı çantalar 40.000 sterlinden (750.000 TL) alıcı buldu. Emlak ajansları da sanal arazi alıp satmaya başladı.

Metaverse'ü inşa ederken tarihin en heyecan verici ve zorlu teknik işiyle karşı karşıya olduklarını belirten Cozzi, bu alanın her geçen gün daha da gelişeceğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Bazı yönlerden meta veri deposu zaten hazır. Ancak bazı başarılar 10 yıllık bir ufukta görülüyor. Diğer gelişmeler ise belki 50 yıl sonra olacak."

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