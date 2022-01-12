Türkiye Gazetesi

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) açıklamasına göre, Herkül takımyıldızında rugby topu şeklinde bir gezegen bulundu. WASP-103b olarak adlandırılan ötegezegenin şekli, ev sahibi yıldızının neden olduğu güçlü gelgit kuvvetleri nedeniyle bozulmuş gibi görünüyor.

2014 yılında keşfedilen WASP-103b, bilim dünyasında "sıcak Jüpiter" olarak kabul ediliyor. Çünkü bu ötegezegen, ana yıldızının yörüngesinde sadece bir Dünya gününde dönüyor. Bu da ötegezegeni yıldızın radyasyonuna ve güçlü yerçekimine son derece yakın tutuyor.

GELGİT KUVVETİ ŞEKLİNİ BOZDU

Cenevre Üniversitesinden yapılan bir açıklamaya göre, WASP-103b'nin ev sahibi yıldızı gezegene o kadar yakın ki, şaşırtıcı bir gelgit kuvveti uyguluyor. Ay'ın Dünya'daki okyanuslarda neden olduğu gelgitlere oldukça benziyor. Ancak çok daha güçlü.

Araştırmanın yazarlarından Bern Üniversitesi astrofizikçisi Yann Alibert, "Yıldızına yakınlığı nedeniyle, gezegende çok büyük gelgitlerin meydana geldiğinden şüphelenmiştik. Ancak bunu henüz doğrulayamamıştık." dedi.

Keşif, ESA'nın CHEOPS uzay teleskopu tarafından yapıldı ve Hubble Teleskobu ve NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından toplanan veriler üzerine inşa edildi. Araştırmacılar, ilerleyen zamanlarda geçtiğimiz ay fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu'nun önemli gözlemler yapmasını bekliyor.

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