Türkiye Gazetesi

Teknoloji dünyası hakkında önemli bilgiler paylaşan Bloomberg editörü Mark Gurman, yine ses getirecek bir açıklama yaptı. Gurman, Hyundai ve Genesis’in Apple ile çalıştığını ileri sürdü.

Apple'ın 2020 yılında tanıttığı CarKey uygulaması dijital anahtar işlevine sahip. iPhone ve Apple Watch'lardaki bu özellik ile kullanıcılar, uyumlu araçların kilidini açıp, kapatabiliyor ve hatta aracı çalıştırabiliyor. Ancak uygulama yalnızca bazı BMW modellerinde kullanılıyor.

Apple, bu sistemi genişletmeyi planlıyor. Mark Gurman, CarKey özelliğinin bu yaz Hyundai’nin Genesis programına geleceğini ileri sürdü.

APPLE CARKEY GENESİS'E GELİYOR

Geçtiğimiz aylarda, Apple ve Hyundai'nin birlikte bir elektrikli otomobil üreteceği konuşuldu. Ancak Hyundai bu söylentileri kabul etmedi ve artık iPhone üreticisiyle görüşmediğini açıkladı.

Bu arada, Hyundai’nin üst segment lüks araçlarını bulunduran Genesis cephesinde hangi modellerin CarKey ile entegre olacağı henüz belli değil. Ancak Ioniq 5 gibi bazı araçlarda dijital anahtar için NFC özelliğinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Hyundai'nin sitesinde, NFC tabanlı dijital anahtar özelliğinin şu anda yalnızca Android telefonlarda kullanıldığı da yazıyor.

Uzaktan kilitleme kontrolleri bir süredir akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılsa da CarKey, telefona daha çok bir fiziksel bir anahtar işlevi kazandırıyor. Kilidi açmak için telefonunuzu veya Apple Watch'unuzu kapı koluna yaklaştırmanız yeterli.