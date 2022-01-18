Türkiye Gazetesi

Daha çok 20 yaş altı gençlerin buluşma noktası TikTok, 2016 yılında piyasaya çıktığından beri kısa sürede 1 milyar kullanıcıya ulaştı. Viral akımların çıkış noktası olan platform, TikTok dışındaki platformlarda da etkisini gösteriyor.

Instagram ve Twitter’ın birkaç kez TikTok’un özelliklerini kopyaladığını biliyoruz (video akışı / Reels gibi). Ancak geçtiğimiz yıl TikTok, Snapchat ve Instagram Hikayelerine oldukça benzeyen kendi Hikayeler özelliğini duyurdu.

TIKTOK HİKAYELERİ ANA SAYFA İLE ENTEGRE

TikTok Hikayeleri henüz tüm kullanıcılar tarafından kullanılamıyor olsa da sosyal ağ, Hikayeleri ana video akışıyla entegre eden yeni bir tasarımı deniyor. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra’nın Twitter paylaşımlarına göre, TikTok Hikayeleri artık kendi sekmesine sahip olmak yerine “Sizin İçin” akışında görünüyor. Böylece, ana sayfada gezinirken, Hikayelerdeki fotoğraflar ve videolar mavi bir ‘Hikaye’ etiketi ile belli olacak.

Bununla birlikte, TikTok artık kamera modunda Hikayeleri ‘Quick (Hızlı)’ olarak adlandırıyor. Yani sosyal medya devi, halen bu özellik için doğru adı düşünüyor gibi. Tıpkı Snapchat ve Instagram Hikayeler gibi TikTok Hikayeler’de paylaşılan fotoğraflar ve videolar 24 saat sonra otomatik olarak kayboluyor.

Önceden kullanıcılar yalnızca takip ettikleri profillerdeki Hikayeleri görebilirken, TikTok artık herkesin herkese açık bir profil tarafından paylaşılan Hikayeleri görmesine izin veriyor.

INSTAGRAM'DA TIKTOK ESİNTİSİ

Aynı zamanda Instagram ise, TikTok ile rekabet edebilmek için uygulamasını değiştiriyor. Meta’ya (eski adıyla Facebook) ait şirket, Hikayelerde dikey kaydırma ve 60 saniyeye kadar uzunluktaki video Hikayelerini test ediyor. Bu yeni özelliklerin erişimi Türkiye’de ve Brezilya’daki küçük bir kullanıcı grubuna açıldı.

TikTok’a dönecek olursak yeni özelliğin ne zaman geleceği henüz belli değil.

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