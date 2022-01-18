Türkiye Gazetesi

American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines dahil olmak üzere büyük ABD havayollarının CEO'ları, yeni 5G dağıtımının yarından itibaren ülke genelindeki uçuşlarda ‘felaket aksamalara’ neden olabileceğini söyledi. Reuters’ın haberine göre, söz konusu uyarı mektubunu UPS Airlines ve FedEx Express gibi nakliye şirketleri de imzaladı.

Bununla birlikte, ABD’de telekomünikasyon firmaları 5G teknolojisini yarından itibaren kullanıma sunmaya başlayacak. Ancak uzmanlar, havaalanlarının yakınlarında bu teknolojiye sınırlama getirilmemesi durumunda korkunç senaryoların gerçekleşebileceğini söylüyor.

5G DÜZENLEMESİ İSTEDİLER

Telekomünikasyon şirketleri Verizon ve AT&T, yeni C-Band 5G servislerinin başlatılmasını iki kez ertelemişti. Çünkü havayolları ve uçak üreticileri, 5G teknolojisinin uçakların irtifa ölçmek için kullandıkları cihazlara müdahale edebileceğini açıklamıştı.

Uyarı mektubunda ise, "5G'nin 19 Ocak 2022'de FAA tarafından tanımlanan yaklaşık iki millik havaalanı pistleri dışında ülkenin her yerinde uygulanmasını talep ediyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e yazan yöneticiler, Verizon ve AT&T'nin yeni teknolojiyi uygulamaya başlamadan önce havacılık ekipmanlarında gerekli yükseltmeleri ve değişiklikleri yapmasını istedi.

EKONOMİYİ FELÇ EDEBİLİR

Havayolu şirketlerinin yöneticileri, uçuşların aksaması halinde büyük bir kaosun yaşanacağını, ticaretin zarar göreceğini belirtti. Mektupta, ekonominin altı çizilerek, "Açık olmak gerekirse, ülkenin ticareti durma noktasına gelecek" dediler. Ayrıca, ABD içindeki kaosun yanı sıra uçakların eksikliğinin on binlerce Amerikalıyı denizaşırı ülkelerde mahsur bırakma ihtimali de vurgulandı.

Verizon ve AT&T, geçtiğimiz Şubat ayında 5G'yi 3.7-3.98 GHz frekans bantlarında çalıştırmak için on milyarlarca dolarlık anlaşmalar yaptı. Yeni hizmetin kullanıma sunulması 5 Aralık'ta başlayacaktı. Ancak iki kez ertelendi. Federal düzenleyiciler engellemediği ve havayolları ile yeni bir anlaşma yapılmadığı sürece ABD'deki büyük telekomünikasyon şirketleri 19 Ocak 2022'de (yarın) 5G hizmetlerini başlatacak.

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