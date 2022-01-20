Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Twitter, "yanıltıcı" bilgileri raporlamak için önemli bir özelliği herkese açmak istiyor. Ancak yanlış bilgi raporlama sistemi, herkese açılmadan önce küçük kullanıcı grupları ile test ediliyor.

Şimdiye kadar yalnızca Avustralya, Güney Kore ve ABD’de kullanılan raporlama sistemi, artık Brezilya, İspanya ve Filipinler'deki kullanıcılar tarafından da erişilebilecek.

TWITTER, 4 MİLYONA YAKIN RAPOR ALDI

Twitter, Ağustos 2021’de yayınlanan yanlış bilgi testiyle 3,7 milyondan fazla rapor aldığını açıkladı. Platform yetkilileri, gelen yanıtların büyük çoğunluğunun otomatik olduğunu söylese de kullanıcı raporları, şirketin tehlikeli kalıpları tespit etmesine yardımcı oldu. Bununla birlikte, bu raporlama sistemi, Twitter'ın dışındaki bağlantıları ve medyayı tespit etmek için de platforma faydalı oluyor.

Twitter’ın açıklamasına göre, bildirilen tweet’lerin büyük bir çoğunluğu harekete geçecek nitelikte yanlış bilgi içermiyordu. Bazı insanlar, konu dışı tweetleri bile yanlış bilgi olarak rapor etmişti.

Test sürecinde Twitter, bu özelliği geliştirmeye çalışıyor. İngilizce dışındaki dillerde de sunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladılar.

Bu ardaa, Twitter'ın yanlış bilgi raporlamada kullanıcılara güvenmesi eleştirilere neden oldu. Ancak yine de bu girişim, Twitter'ın gözden kaçıracağı yanlış bilgileri yakalamasına yardımcı olabilir. Böylece sahte iddiaların kayda değer bir ilgi görmesini engelleyebilir.

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