Türkiye Gazetesi

Son iki yılın en büyük teknolojik gelişmelerinden biri olan NFT, ünlüler dahil olmak üzere milyonları kendine çekiyor. Kripto para birimlerini temel alan bu teknoloji, sahiplik veren sanal sanat eserleri olarak tanımlanabilir.

The Financial Times'ın yeni bir haberi, Meta’nın bu alandaki büyük planını deşifre etti. Şirket Facebook ve Instagram ağlarında NFT eserlerin tanıtılmasını, satılmasını ve hatta oluşturulmasını mümkün kılan bir platform geliştiriyor.

Eğer Meta bu tür araçları piyasaya sürerse, NFT'ler için bugüne kadarki en büyük destek olacağına şüphe yok. Ayrıca Meta’nın bu adımı, tartışmalı varlıkların dijital dünyadaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olacak.

INSTAGRAM PROFİL RESMİ NFT OLABİLECEK

Platformlarda kullanıcılar, profil resimlerini NFT olarak gösterebilecek ve isterlerse yeni NFT'ler oluşturabilecek. Ayrıca kullanıcıların NFT'leri alıp satması için bir pazar da geliştirilecek. Ancak haber kaynağına göre, Meta’nın planları henüz erken bir aşamada ve her an değişebilir.

Bu arada, Meta’nın yöneticileri daha önce NFT’lere ilgi gösterdiklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz ay Instagram başkanı Adam Mosseri, aktif olarak NFT'leri araştırdığını ve daha geniş bir kitle için bunu düşündüklerini söylemişti. Ekim 2021’de Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise, metaverse'ün dijital malların ve NFT’lerin telifini desteklemesi gerektiği söylemişti.

TWITTER DA NFT KERVANINDA

NFT’lere ilgi duyan tek sosyal medya şirketi Meta değil. Twitter, bu tür blok zinciri destekli eserleri nasıl sergileyeceklerini araştırıyor. Reddit de, kullanıcılar için kendi NFT avatar koleksiyonunu başlattı.

NFT'ler spekülatif fiyatları (hızla artıp düşüyor) ve güvenlik eksikliği (mülkiyet garanti etmesine rağmen bazen çalınıyor) nedeniyle tartışılsa da teknoloji devlerinin bu alana yatırım yapması kullanıcıların kafalarındaki soru işaretlerini giderebilir.

Instagram, daha fazla para kazandıracak özelliğini başlattı Instagram kullanıcıları istedikleri içerik üreticilerin (influencer) özel canlı videolarını ya da hikayelerini para karşılığında izleyebilecek. Sosyal medya devi, influencerların daha fazla para kazanmasını sağlamak için yeni bir abonelik sistemini test ediyor.

Instagram duyurdu: Hikayelere 'beğeni' geliyor Sosyal medya platformu Instagram, hikayeler için 'beğeni' özelliğini test etmeye devam ediyor. Ağustos ayında test çalışmalarında görünen bu işlev için sona gelinmiş olabilir. Meta’ya ait şirket, bu uygulamayı dünya çapında test etmeye başladı.