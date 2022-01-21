Türkiye Gazetesi

Meta’ya ait Instagram, Reels videolarını geçtiğimiz yıl başlatmıştı. Bu özelliği ve genel olarak videoları geliştiren şirket, bu sayede rakibi TikTok’un yükselişini durdurmak istiyor.

Şimdiye kadar Reels’te kullanılan remiks özelliği artık tüm videolarda kullanılacak. ‘Remiksle’ özelliğiyle birlikte tüm videolarda seslendirme, çeşitli efektleri ve araçları kullanmak mümkün.

Remiksle özelliğini kullanarak video oluşturmak için sırasıyla şu adımları takip etmeniz gerekecek;

Bir Instagram videosu belirleyin,

Sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine tıklayın,

‘Remiksle’ butonuna tıklayın,

Artık kaydedebilir ya da Instagram’da paylaşabilirsiniz.

Bununla birlikte, daha önce Instagram’da paylaştığınız videolarda bu özelliği kullanmanız mümkün değil.

TIKTOK VE INSTAGRAM YARIŞI

Instagram ve TikTok’un kıyasıya rekabeti son zamanlarda gündem oluyor. İki platform, birbirlerinin özelliklerini kopyalamak konusunda adeta yarışıyor. Kısa süre önce Instagram, belirli içerik oluşturucularla ücretli bir abonelik özelliğini test etmeye başladı. Hemen ardından TikTok da benzer bir özelliği test ettiğini doğruladı.

Ayrıca Instagram, canlı yayınlar için de yeni özellikleri başlatıyor. Son günlerde en dikkat çekici olanı ise bir sonraki Instagram canlı yayının profilde vurgulayarak, hatırlatıcı eklemek. Yeni Instagram özellikleri kullanıma sunuldu. Ancak tüm hesaplara ulaşması biraz zaman alabilir.

Meta'nın planı sızdı: Instagram ve Facebook kullanıcıları NFT satabilecek Sosyal medya şirketi Meta, kullanıcıların Facebook ve Instagram'da NFT'ler oluşturmasına, sergilemesine ve satmasını sağlamak için yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Instagram, daha fazla para kazandıracak özelliğini başlattı Instagram kullanıcıları istedikleri içerik üreticilerin (influencer) özel canlı videolarını ya da hikayelerini para karşılığında izleyebilecek. Sosyal medya devi, influencerların daha fazla para kazanmasını sağlamak için yeni bir abonelik sistemini test ediyor.