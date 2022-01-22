Türkiye Gazetesi

Yeni bir çalışmaya göre, SARS-CoV-2 enfeksiyonu (COVID-19) geçiren ve hastanede yatan çocukların yüzde 44'ünde nörolojik semptomlar gelişti. Bu çocukların, bu tür semptomları yaşamayan akranlarına göre yoğun bakıma ihtiyaç duyma olasılıkları daha yüksek bulundu.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, Pediatric Neurology dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre, en sık görülen nörolojik semptomlar, akut ensefalopati olarak bilinen baş ağrısı ve mental durum değişikliği (bilinç bulanıklığı) idi. Yeni bulgular, COVID-19'un beyni ve sinir sistemini nasıl etkilediğini gösteriyor.

COVID-19, BAŞ AĞRISINA YOL AÇIYOR

Pittsburgh Çocuk Hastanesinde pediatrik yoğun bakım uzmanı çalışmanın baş yazarı Dr. Ericka Fink, "SARS-CoV-2 virüsü pediatrik (bebek, çocuk) hastaları farklı şekillerde etkileyebilir. Enfeksiyondan hemen sonra akut hastalığa neden olabilir veya çocuklarda virüs temizlendikten haftalar sonra ‘MIS-C’ (bağışıklıkla ilişkili bir hastalık) adı verilen inflamatuar bir durum gelişebilir." dedi.

Araştırma ekibi, dünya çapında 30 pediatrik yoğun bakım merkezindeki verileri inceledi. Hastanede yatan 1.493 çocuktan 1.278'ine (yüzde 86'sı) akut SARS-CoV-2 teşhisi kondu. 215 çocuğa (14'üne) ise MIS-C veya çocuklarda tipik olarak virüs temizlendikten birkaç hafta sonra ortaya çıkan ve ateş, iltihaplanma ve organ disfonksiyonu ile karakterize multisistem inflamatuar sendrom teşhisi konuldu.

Akut COVID-19 ile bağlantılı en yaygın nörolojik belirtiler baş ağrısı, akut ensefalopati ve nöbetler iken, MIS-C'li çocuklarda daha çok baş ağrısı, akut ensefalopati ve baş dönmesi görüldü. Her iki durumun da daha nadir görülen semptomları koku kaybı, görme bozukluğu, felç ve psikozdur.

ÖLÜM ORANI DÜŞÜK AMA...

Fink, "Neyse ki, hem akut SARS-CoV-2 hem de MIS-C’de çocuk ölüm oranları düşük. Ancak bu çalışma, nörolojik belirtilerin sıklığının yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında bulduğumuzdan daha yüksek olabilir. Çünkü bu semptomlar her zaman tıbbi kayıtlarda değerlendirilemez. Örneğin, bir bebeğin baş ağrısı olup olmadığını bilemeyiz." dedi.

Analiz, MIS-C'li çocuklarda akut SARS-CoV-2'li çocuklara kıyasla nörolojik belirtilerin daha yaygın olduğunu gösterdi. Ayrıca MIS-C'li çocukların, akut hastalığı olanlara göre iki veya daha fazla nörolojik belirtiye sahip olma olasılığının da daha yüksek olduğu bulundu.

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