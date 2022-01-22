Türkiye Gazetesi

OnePlus, Qualcomm’un çiplerini OnePlus 10 Pro (Snapdragon 8 Gen 1) ve OnePlus 9 (Snapdragon 888 ve Snapdragon 870) serisinde kullandı. OnePlus Nord 2 ise, markanın MediaTek destekli ilk cihazlarından biriydi. Ancak görünüşe göre son olmayabilir.

Yeni sızıntılar, OnePlus 10 serisine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunuyor. Bu ay tanıtılan OnePlus 10 Pro şu anda Çin'de mevcut iken küresel bir sürüm bizi bekliyor.

ONEPLUS, MEDIATEK'TEN VAZGEÇMEDİ

Android Central, OnePlus 10R’nin Qualcomm çipi yerine MediaTek destekli Dimensity 9000 yonga setiyle geleceğini ileri sürdü. Bununla birlikte, MediaTek çipiyle geleceğine yönelik söylentilerin aksine standart OnePlus 10 ise, Snapdragon 8 Gen 1’e sahip.

Peki, iki cihaz arasındaki bu ayrımın sebebi ne? Büyük ihtimalle satışa çıkacağı bölgelerin farklı olması. OnePlus 10, ABD pazarı da dahil olmak üzere küresel pazarlarda satışa çıkacak. 10R ise muhtemelen yalnızca Hindistan'da ve Asya'nın diğer bölgelerinde piyasaya sürülecek.

Qualcomm çiplerinin performans konusunda Mediatek’e kıyasla ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Aynı zamanda fiyat açısından da Qualcomm daha pahalı.

MediaTek'in iddiaları doğru çıkarsa Dimensity 9000, performans konusunda Snapdragon 8 Gen 1 ile rekabet edebilecek seviyede. Yani iki model arasında büyük olasılıkla çok fazla bir performans farkı olmayacak.

OnePlus 10 ve OnePlus 10R'nin bu yılın ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

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