Türkiye Gazetesi

Samsung Galaxy ve Pixel telefon kullanıcıları sohbet geçmişlerini bir iOS cihazından Android’e taşıyabiliyor. Bu özellik sunulduğundan beri iOS kullanıcıları aynı özelliğin gelmesini dört gözle bekliyor.

WABetaInfo’nun elde ettiği ekran görüntülerine göre, sohbet geçmişinizi Android'den iOS'a taşımanıza izin veren bir özellik, en son WhatsApp iOS beta sürümüne geldi.

Ekran görüntülerine bakıldığında, uygulama sohbet geçmişinizi taşımaya başlamadan önce kullanıcıdan izin istiyor. Ayrıca önceki sızıntılar, aktarım işleminin bir parçası olarak Apple'ın ‘iOS'a Taşı’ uygulamasını kullanmanız gerekeceğini gösterdi.

Android tarafında ise aynı işlem biraz daha karmaşık. Çünkü yeni veya yakın zamanda fabrika ayarlarına sıfırlanmış bir Lightning - USB-C kablosuna ve telefona ihtiyacınız olacak.

WHATSAPP, YENİ KİMLİK DOĞRULAMAYI GETİRİYOR

WABetaInfo'nun bir diğer haberine göre, WhatsApp masaüstü ve web istemcileri için iki adımlı bir doğrulama özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, hesabınıza kişisel bir PIN eklemenize olanak tanıyacak.

Yani, WhatsApp'a bilgisayarınızdan veya çevrimiçi olarak erişmek istediğinizde, şifre ve WhatsApp'ın telefonunuza gönderdiği altı haneli pini girmeniz gerekecek. WhatsApp’ın bu özellikler ile amacı, kullanıcıların güvenliğini artırmak ve kullanıcıları saldırılardan korumak. Bunun yanı sıra, şirketin her iki özelliği de ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı belli değil.

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