Türkiye Gazetesi

Filistin ve İsrail arasındaki gerginlikler devam ederken, İsrail ordusundan emekli bir albay, tepki çeken bir araç geliştirdi. Dany Tirza, İsrail polisinin insanları ve şüphelileri yüzleri gizlenmiş olsa bile gerçek zamanlı olarak tespit etmesini sağlayan vücuda takılan bir kamera üretiyor.

Bunun yanı sıra, yüz tanıma teknolojilerinin kolluk kuvvetleri tarafından kullanılması dünya çapında tepkilere yol açıyor. Çin’in de Uygur Müslümanlarına yönelik bu tür teknolojiler kullandığı biliniyor.

Dany Tirza, sistemi geliştirmeye çalışıyor.

ABD merkezli teknoloji devleri (Facebook, Microsoft, Amazon ve IBM) gizlilik risklerini öne sürerek yüz tanıma teknolojisini kolluk kuvvetlerine satmaktan vazgeçti. Ancak Tirza, suçluları veya kayıp kişileri takip edeceğini ileri sürerek yüz tanımayı satmak istiyor.

İSRAİL KONTROLÜNÜN DOZU ARTABİLİR

63 yaşındaki Tirza, Filistin kontrolündeki Batı Şeria'da yaşıyor. İsrail ordusundan emekli albay, AFP’ye “Polis kiminle karşı karşıya olduğunu bilecek" şeklinde konuştu.

Tel Aviv merkezli Corsight AI şirketi ile ortaklık kurduğunu söyleyen Tirza, kalabalığın içindeki insanları maske, makyaj veya kamuflaj taksalar bile anında tanımlayabilen vücuda takılı bir kamera geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca bu yüz tanıma teknolojisi, kişilerin anlık görüntülerini onlarca yıl öncesine ait fotoğraflarla eşleştirebiliyor.

Corsight CEO'su Rob Watts ise bu ortaklık hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak dünya çapında pek çok şirket ile çalıştıklarını söyledi. Corsight’in geliştirdiği yüz tanıma sistemi, bir ofiste çalışan kişilerin binaya yüz taraması ile girmesini ya da biletli taraftarların bir stadyuma girmesini sağlıyor. Bununla birlikte, kolluk kuvvetleri için bir veritabanı da oluşturuyor.

Avustralya ve İngiliz polisi bu yüz tanıma teknolojilerini test etmeye başladı. Bu arada, Tirza, vücut kamerasını bir yıl içinde tamamlamayı planlıyor. İsrail’in yanı sıra bu yüz tanıma sistemini, ABD ve Meksika kolluk kuvvetlerine pazarlamayı da düşünüyor.

YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ ÇOĞALIYOR

Mordor Intelligence'a göre, yüz tanıma endüstrisi 2020'de yaklaşık 3,7 milyar dolar değerindeydi. 2026 yılına kadar büyümenin 11,6 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Filistinli aktivist Nadim Nashif, yüz tanıma teknolojisinin İsrail'in Filistinliler üzerindeki kontrolünü artırmasına yol açacağını söyledi. Ancak Tirza ise kontrol noktalarında kullanılmasına övgüde bulunarak, asıl amacın askerler ve bölge sakinleri arasındaki "sürtünmeyi" azaltmak olduğunu söyledi.

Tirza, 2002 yılında ikinci Filistin ayaklanması sırasında albaydı. O tarihlerde Filistinliler ve İsrailliler arasındaki bölgeye duvar örmekle görevliydi. İsrail-Batı Şeria sınırındaki bu duvar, 500 kilometreden bile daha uzun.

Facebook'ta bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma verileri silinecek Facebook, yüz tanıma sistemini gelecek haftalarda kapatmayı ve bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerini silmeyi planladığını duyurdu.

Moskova metrosunda "yüz tanıma"yla ödeme dönemi! Rusya’nın başkenti Moskova’daki metro istasyonlarında yolcular "yüz tanıma sistemi (face pay) "ile ödeme yapabilecek.