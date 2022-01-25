Türkiye Gazetesi

Meta yaptığı açıklamada, RSC süper bilgisayarın şu anda türünün en hızlı makineleri arasında olduğunu açıkladı. 2022'nin ortalarında tamamlanması beklenen süper bilgisayarın, dünyanın en hızlısı olacağı ileri sürüldü. Açıklamayı Meta CEO'su Mark Zuckerberg bizzat yaptı.

Normal süper bilgisayarlar üniversite ve araştırma kurumlarının uzay, nükleer fizik ve iklim değişikliği gibi karmaşık alanlarda sayıları kırmak için kullandığı devasa makinelerdir. Ancak yapay zeka süper bilgisayarlar, normal süper bilgisayarlardan biraz daha farklı. Meta’dan önce rakip şirketler Microsoft ve Nvidia, yapay zeka (AI) süper bilgisayarlarını duyurmuştu.

META, SÜPER BİLGİSAYARIN GÖREVLERİNİ AÇIKLADI

Meta’nın RSC bilgisayarı, şirketin platformlarındaki bir dizi sistemi eğitmek için kullanılacak. RSC, örneğin, Facebook ve Instagram'da nefret söylemini tespit etmek için kullanılan içerik denetleme algoritmalarını geliştirecek. Ayrıca şirketin gelecekteki AR (artırılmış gerçeklik) donanımında kullanılacak özellikleri de eğitmesi bekleniyor. Tahminlere göre, Meta, RSC'yi metaverse (sanal evren) projelerinde de kullanacak.

Meta mühendisleri, RSC üzerinde çalışmaya bir buçuk yıl önce başladı. Bununla birlikte, RSC'nin birinci aşaması çalışıyor ve 6.080 bağlı GPU içeren 760 Nvidia GGX A100 sisteminden oluşuyor. Bu işlemci türü, makine öğrenimi sorunlarının üstesinden gelme konusunda oldukça iyi.

İkinci aşamanın tamamlanmasıyla, amaç 36.000 yıllık yüksek kaliteli videoya eşdeğer, bir exabayt büyüklüğündeki veri kümelerini analiz edebilecek modeller geliştirmesini sağlamak. Meta, 6.080 GPU'yu 16.000'e çıkararak büyümeye devam edeceğini ve böylece AI eğitim performansını 2,5 kat artıracağını belirtiyor.

RSC, ALGORİTMALARI EĞİTECEK

Meta, RSC'nin doğal dil işleme ve bilgisayar vizyonu için kullanılan modeller oluşturmak üzere geliştirildiğini açıkladı. Gelecekte konuşma tanıma ve diğer teknolojiler için kullanılacak.

Bunun yanı sıra Meta, tamamen yeni AI sistemleri de kurabilir. Örneğin, büyük insan grupları için gerçek zamanlı sesli çeviri sağlama gibi. Böylece her biri farklı bir dil konuşan büyük bir ekip birlikte çalışabilir. Bu, henüz tam olarak gerçekleştirilmemiş bir dizi teknoloji gerektirecek.

Meta, Facebook AI araştırma laboratuvarını kurduğu 2013 yılından bu yana yoğun bir şekilde yapay zeka üzerinde çalışıyor. Daha önce bu iş için bilgi işlem teknolojileri geliştirdi.

Bu da oldu: Ölen kayınpederin de katılacağı metaverse düğünü yapılıyor Metaverse (sanal evren) teknolojisi tüm dünyayı kasıp kavururken ilginç projeleri sıklıkla duyuyoruz. Son olarak, Hindistan’da yaşayan bir çift, düğünlerini sanal evrende yapacaklarını açıkladı.

Meta'nın planı sızdı: Instagram ve Facebook kullanıcıları NFT satabilecek Sosyal medya şirketi Meta, kullanıcıların Facebook ve Instagram'da NFT'ler oluşturmasına, sergilemesine ve satmasını sağlamak için yeni bir proje üzerinde çalışıyor.