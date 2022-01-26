Türkiye Gazetesi

Rus ordusu Ukrayna sınırı yakınında güç toplarken, ‘Siber Partizanlar’ olarak bilinen bir bilgisayar korsanlığı grubu, Rus silah birikimini engellemek için Belarus demiryolu sistemini hackledi.

Ars Technica'nın haberine göre, Beyaz Rusya'daki hacker grubu, devletin işlettiği demiryolu sistemine fidye yazılımı bulaştırdıklarını ileri sürdü. Hackerlar, şifre çözme anahtarını yalnızca Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun olası bir Ukrayna işgali öncesinde Rus birliklerine yardım etmeyi bırakması halinde vereceklerini söyledi.

DEMİRYOLU STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Rus ordusu, Ukrayna’yı işgal etmek istiyorsa bu demiryolunun Moskova için stratejik önemi büyük. Çünkü Beyaz Rusya'ya silah sızdırmak için kullanıldığı iddia ediliyor.

‘Hacktivist’ grup, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya Rus ordusuna yardım etmeyi bırakması çağrısında bulundu. Grup, "Hükümet Belarusluların özgür iradesini bastırmaya, masum insanları hapsetmeye, yasadışı bir şekilde binlerce siyasi mahkumu tutmaya devam ediyor" dedi.

Belarus hükümeti saldırıyı henüz kamuoyuna açıklamamış olsa da, demiryolundan bir açıklama geldi. Demiryolunu işletenler, gecikmeli seyahatler için ‘teknik aksaklıkların’ olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, fidye yazılımının kullanılıp kullanılmadığı da henüz kesin olarak doğrulanmadı. Ancak güvenlik firması SentinelOne'ın baş tehdit araştırmacısı Juan Andrés Guerrero-Saade, fidye yazılım saldırısının Belarus Demiryolu ağına ayrıcalıklı erişim sağladığını söyledi.

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