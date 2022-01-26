Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, 12 Ekim 2011’de iCloud’u piyasaya sürdü. Bulut depolama ve bulut bilgi işlem olarak kullanılmak üzere tasarlanan program, iOS (iPhone) ve macOS cihazlara indirmek üzere belgeleri, resimleri ve müzik gibi verileri uzak sunucularda depolayabiliyor.

25 Ocak Salı gecesinden beri özellikle iCloud Yedekleme, iCloud Mail ve iCloud Fotoğrafları ile ilgili sorunlar gerçekleşiyor. Downdetector web sitesindeki kullanıcı raporlarına göre, büyük çoğunluk (yüzde 89’u) şirketin servislerine giriş yapmakta sorun yaşarken, yüzde 9'u e-postada hatalarla karşılaştı. Sorun rapor eden kullanıcıların yüzde 2'si ise servisin "yavaş" çalıştığını bildirdi.

APPLE, ICLOUD SORUNU İÇİN TARİH VERMEDİ

Kesinti, Apple'ın Sistem Durumu web sitesinde onaylandı. Şirketin açıklamasında, bazı kullanıcıların etkilendiği ve bu hizmetle ilgili bir sorun yaşıyor olabildikleri belirtildi. Web sitesine göre, sorun devam ettiği için iCloud Yedekleme, e-posta ve Fotoğraflar ile Game Center ve iMessage kısmen veya tamamen belirli kullanıcılar tarafından kullanılamıyor.

Apple, iCloud hatası

Bunun yanı sıra Apple, bu hizmetlerin ne zaman düzgün şekilde çalışacağına dair bir süre açıklamadı. Ancak şirketin bir süre sonra durumlarını güncellemesi bekleniyor. En son medya tahminlerine göre, hizmet 2018 itibariyle dünya çapında 850 milyondan fazla kullanıcıya sahipti.

Apple Watch kullanıcılarına müjde: Şarj hatası düzeltildi Apple, geliştiricilere ve beta test kullanıcılarına Watch akıllı saatleri için yeni bir güncelleme gönderdi. watchOS 8.4 sürüm adayı, bazı Apple Watch’larda ortaya çıkan şarj sorununu giderecek.

Apple'dan iPhone kullanıcılarına engel: Eski sürüme geçilemiyor Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple, iPhone telefonları için yayınladığı iOS 15.2.1 sürümünün ardından iOS 15.2’i durdurdu. Böylece eski sürüme geçmenin önü kapatıldı.