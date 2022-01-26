Türkiye Gazetesi

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Çin’de piyasaya sürdüğü Redmi Note 11 Pro serisini artık Avrupa pazarlarında da satışa çıkarıyor. Bu seride, Redmi Note 11 Pro 4G ve Note 11 Pro 5G modelleri yer alıyor.

Her iki modelde de Full HD Plus çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6.7 inç boyuta sahip AMOLED ekran bulunuyor.

REDMI NOTE 11 PRO 4G/5G ÖZELLİKLERİ

Arka kamera kurulumunda Redmi Note 11 Pro, 108 Megapiksel ana, 8 Megapiksel geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörüne sahip. Ancak Note 11 Pro 4G’de 2 Megapiksel derinlik sensörü de bulunuyor.

Redmi Note 11 Pro 5G, Qualcomm’un Snapdragon 690 yonga seti ile çalışıyor. Bunun yanı sıra Redmi Note 11 Pro 4G, MediaTek Helio G96 yonga setine sahip. Depolama açısından ise Note 11 Pro serisi, 6/8 GB RAM ve 64/128 GB’a kadar da dahili depolama seçeneklerine sahip.

Hem 4G hem de 5G modelleri, 67W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli pil barındırıyor. Cihazlarda ayrıca NFC desteği, stereo hoparlör ve yan kısma entegre parmak izi tarayıcı yer alıyor.

REDMI NOTE 11 PRO FİYATLARI

Redmi Note 11 Pro modelleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 5G modeli 16 Şubat tarihinde e-ticaret sitelerinde satışa çıkacak. Fiyatları ise şu şekilde;

6 GB RAM ve 64 GB depolama: 299 Dolar

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 329 Dolar

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 329 Dolar

Redmi Note 11 Pro 4G aynı tarihte siparişe açılacak ve fiyat aralığı şu şekilde;

6/64 GB versiyonunun fiyatı 299 dolar

6/128 GB versiyonu 339 dolar

8/128 GB versiyonu ise 349 dolar

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