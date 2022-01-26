Türkiye Gazetesi

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da bulunan Curtin Üniversitesi'nden bir ekip, evrendeki radyo dalgalara dair bir araştırma yaptı. Araştırma sonucunda 20 dakikada bir gelip giden yeni bir ışın türü tespit edildi. Söz konusu keşfin sahibinin araştırmacı Tyrone O'Doherty, olduğu öğrenildi.

"4 BİN IŞIK YILI GİBİ YAKIN BİR MESAFEDEN GELİYOR"

Araştırmayı denetleyen Astrofizikçi Dr. Natasha Hurley-Walker, milisaniyeler veya saniyeler içinde yanıp sönen ışığın Pulsar (nötron yıldızı), birkaç gün içerisinde yanıp sönen ışığın ise Süpernova kaynaklı olduğunu, ancak yeni tespit edilen ışık türünün 20 dakikada bir gelip gittiğini kaydetti.

Hurley-Walker, yeni ışık türünün kaynağının bilinmediğine dikkati çekerek, bu ışığın yaklaşık 4 bin ışık yılı gibi yakın bir mesafeden geldiğini belirtti.

O'Doherty de ışın türünün, var olduğu tahmin edilen ancak asla gözlemlenmeyen bir tür nötron yıldızı olan "magnetar" olabileceğine işaret etti. O'Doherty, gökyüzünü incelemek için ülkenin batısındaki Murchison Widefield Array (MWA) teleskoplarını kullandı.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

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