Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'de her yıl ortalama 25 bin 978 deprem meydana geliyor. 2021 yılında ise ortalamanın biraz altında 23 bin 753 deprem kaydedildi. Bu depremlerin 3 tanesi 6,0-6,9, 26 tanesi 5,0-5,9, 205 tanesi 4,0-4,9 büyüklüğü arasında ve 23 bin 519 tanesi de 3,9 ve daha küçük büyüklükte. 2021'de günde 65, saatte 3 deprem meydana gelirken, sarsıntılar bazen onlarca kişinin canına mal oldu. Ancak teknoloji ile depremdeki can kayıplarının en aza indirgenmesi mümkün.

3 MİLYAR CİHAZDAN VERİ ALIYOR

Bu konuda Android cihazlar üzerinden çalışma yapan Google, Android Deprem Uyarı Sistemi’ni geliştirdi. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına ortalama 6 saniye içerisinde uyarı gönderiyor. AFAD’ın da dahil olduğu sistem ocak ayı içerisinde Alanya ve Balıkesir'deki depremlerde aktif olarak kullanıldı. Kullanıcılar deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD’ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere kolayca erişebiliyor.

ARTÇILARI DA HABER VERİYOR

Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, Türkiye'nin Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte ABD dışında sistemi kullanıma sunulan ilk ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Erken uyarı sistemi ile deprem kaynaklı zararların yüzde 50'sini engellemenin mümkün olduğunu belirten Boone Spooner, "Deprem sırasında her saniye çok değerli. Depremleri önceden bilmemiz mümkün değil ama modellerimiz deprem başladığı andan itibaren çok hızlı şekilde sarsıntıyı algılıyor. Deprem zayıf başlayıp artabilir. Sarsıntı algılandığında lokasyonda bulunan kullanıcıların telefonlarına 60 saniye içerisinde uyarı geliyor. Ancak ortalama 5-6 saniye diyebiliriz. Depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve ne kadarlık bir alanı etkilediğini ölçüyoruz. Kullanıcılara depremin şiddetine göre eyleme geçmelerini ve çökme, kapanma ya da tutunma konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Artçı depremler de aynı şekilde belli bir büyüklükte ise onlar için de uyarı gönderiliyor. Burada temel amaç kullanıcıların depremle ile ilgili doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak. Ayrıca Google Search üzerinden arama yapılarak da deprem bilgilerine ulaşılabiliyor. Deprem sonrasında da "gazı kestiniz mi", "tsunami tehlikesi", "hasar görmüş binalarda uzak durun", "düşecek nesnelerin altında bulunmayın" gibi tavsiyelerde de bulunuyoruz" dedi.

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