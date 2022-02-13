Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan “Nüfusmatik” uygulaması, Türkiye'nin tüm noktalarında yaygınlaştırıldı.

81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan Nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltıyor ve vatandaşların yaomak istediği işlemler daha kolay ve daha hızlı bir şekilde yapıyor.

SİSTEM TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen 'Nüfusmatik' uygulaması, İlk etapta 50 ilde faaliyete başladı ve bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli olan uygulama Nüfusmatikler 81 ilde aktif hale geldi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra kimlik kartı işlemleri (Bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme vb.), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

BİRÇOK NOKTADA YER ALACAK

Nüfusmatiklerin, nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından değindiği Kastamonu İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası törenle açıldı.

Haberini duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu Ülke genelinde yeni çipli karta geçme uygulamasının önceki yıllarda başlamasıyla birlikte vatandaşlar, bulundukları yerdeki Nüfus Müdürlüklerine giderek nüfus cüzdanlarını yeniliyorlar. Ancak belirli bir süresi olmayan yeni kimlik kartlarının, 'bu yılın sonuna kadar süreli olduğu ve çıkartılmazsa para cezası verileceği' haberini duyan vatandaşlar, Nüfus Müdürlüğüne adeta akın etti.

İçişleri Bakanlığından "Güvenli Eğitim Uygulaması" İçişleri Bakanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, ülke genelinde eş zamanlı “Güvenli Eğitim Uygulaması” yapıldı. Ülke genelinde yapılan uygulamalarda; 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi.