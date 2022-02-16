Türkiye Gazetesi

Facebook platformunun ana şirketi Meta, oturumu kapattıktan sonra kullanıcıları takip etmeye devam ettiği için 90 milyon dolar (1,2 milyar TL) ödeyecek. 2012 yılında açılan davaya göre Facebook, "beğen" butonu ile üçüncü taraf web sitelerine yapılan ziyaretleri izlemek için eklentileri ve çerezleri kullanıyor.

TRT Haber’e göre, Haziran 2017'de reddedilen dava, Nisan 2020'de federal temyiz mahkemesince tekrar görüldü. Son olarak davaya ilişkin ön anlaşmanın, California'daki San Jose Bölge Mahkemesine sunulması ve hakimin onayını alması gerekiyor.

EN BÜYÜK VERİ GİZLİLİĞİ DAVALARINDAN

Eğer Facebook’un 90 milyon dolar ödeme yapma talebi onaylanırsa bu şimdiye kadarki en büyük 10 veri gizliliği dava anlaşmasından biri olacak. Bu miktar her ne kadar sosyal medya devinin tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olsa da 590 milyar dolarlık kârını etkilemesi pek mümkün değil.

Bununla birlikte, mahkeme Facebook'tan, uygunsuz şekilde topladığı kullanıcı verilerini silmesini istiyor.

Meta'nın planı sızdı: Instagram ve Facebook kullanıcıları NFT satabilecek Sosyal medya şirketi Meta, kullanıcıların Facebook ve Instagram'da NFT'ler oluşturmasına, sergilemesine ve satmasını sağlamak için yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Teknoloji devlerinin başı belada: Facebook ve Google'ın yasadışı anlaşması ortaya çıktı ABD merkezli teknoloji devleri Google ve Meta’nın (eski adıyla Facebook) reklam pazarını yönetmek için gizli bir anlaşma yaptıkları ortaya çıktı. Belgelere göre, Facebook Google’ı tehdit ederek kendi lehine reklamlara yön verdi.