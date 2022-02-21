Türkiye Gazetesi

Truth Social ağının test sürümü geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Truth Social'da "Billy B" olarak görünen, platformun baş ürün sorumlusu sosyal ağın ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Bir beta test kullanıcısının sorusuna cevap veren yönetici, “Şu anda Apple App Store'da 21 Şubat Pazartesi günü piyasaya sürülmeye hazırız" dedi.

Truth Social, Aralık ayı başlarında yalnızca davetli misafirlere açıktı. Ardından yaklaşık 500 beta test kullanıcısı uygulamaya erişim sağladı. Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun (TMTG) CEO'su olarak görev yapan eski Temsilci Devin Nunes, Fox News'a konuşarak, uygulamanın Başkanlar Günü'nde herkese sunulacağının sinyalini verdi.

Nunes, "Bu hafta, Apple App Store'da kullanıcılara sunmaya başlayacağız. Mart ayının sonunda, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde tam olarak faaliyete geçeceğiz” şeklinde konuştu.

TRUTH SOCIAL'DA BEKLENEN ÖZELLİK YOK

Ürün sorumlusu Billy B., Twitter'a çok benzeyen platformda henüz gönderileri düzenleme özelliği olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, Twitter’da da tweet düzenleme özelliği olmadığı için sıklıkla eleştiriliyor. Özellikle Twitter’a rakip olduğunu dile getiren Trump’ın kendi platformunda Twitter’ın ‘eksiği’ olarak görünen özelliği sunmaması eleştirildi.

Ayrıca, Truth Social ağında bir doğrudan mesajlaşma özelliği, yeni içerik hakkında bildirime kaydolma ve bir kullanıcı doğrulama politikası üzerinde çalışılıyor. Sosyal medya uygulamasının Android sürümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belirsizliğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yılın başında ABD kongresinin bir grup Trump destekçisi tarafından basılmasında eski başkan Donald Trump’ın parmağı olduğunu ileri süren sosyal medya platformları, Trump’ın hesaplarını askıya almıştı. Bunun üzerine, Donald Trump, Ekim 2021’de yeni sosyal medya platformu planlarını açıkladı. Yeni medya ve teknoloji girişimi Trump Media & Technology Group (TMTG), Truth Social uygulamasında "ilgi çekici ve sansürsüz bir deneyim" sunma sözü verdi.

Sosyal medya devi anlık konum özelliği getirdi Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal ağda tercih edilen 'hikayeler' özelliğinin fikir sahibi Snapchat, yeni bir özellik daha başlattı. Artık kullanıcılar anlık konumlarını paylaşabilecek. Daha çok WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarındaki bu işlevin Snapchat'e gelmesi dikkat çekti.

Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde We Are Social tarafından hazırlanan rapora göre dünyada sosyal medya kullanıcı sayısı 5 yılda 2 milyar artarak 4,2 milyar olurken Türkiye sosyal medya kullanımında yüzde 70,8 ile dünya ortalamasının çok üzerinde.