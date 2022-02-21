Türkiye Gazetesi

Türkiye'de GSM operatörlerine bir yenisi daha ekleniyor. TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleriyle beraber geliştirilen yazılım ve donanımla yeni GSM operatörü Mart ayında abonelerin kullanımına sunulacak.

NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında Turkcell ile sözleşme imzalayarak, kendi GSM çekirdek şebeke alt yapılarını kurduklarını anlattı. Öcal, NETGSM firmasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini belirtti.

NUMARALAR 0510'LA BAŞLAYACAK

Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında Turkcell ile sözleşme imzalayarak, kendi GSM çekirdek şebeke alt yapılarını kurduklarını anlatan Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, GSM operatörlerine bir yenisinin daha ekleneceğini duyurarak numaraların 0510 ile başlayacağını belirtti.

'REKABETE HAZIRIZ'

Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri (STH) kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 6'ncı sıraya yükseldiklerini, dolayısıyla mobil hizmetlerde de rekabete hazırlıklı olduklarını kaydetti.

ABONE ALIMI MART AYINDA BAŞLAYACAK

Mart ayı itibarıyla GSM abonesi almaya başlayacaklarını belirten Öcal, Mobilite ihtiyacının, baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer alt yapının tamamı kendisine ait olan operatörlerin kurulmasını zaruri hale getirdiğini vurguladı.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Öcal, BTK'ye gerekli başvuruları yaptıklarını, abonelikleri elektronik ortamda alacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Diğer operatörlere göre biz, yapacağımız katma değerli kampanyalarla fark göstereceğiz. Hayatımızı kolaylaştıran, konforunu artıran tüm sektörlerde Makinalar Arası İletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulamalar, kontrol sistemleri gibi teknolojik yazılım ve donanımsal ürünler olarak tanımlanan katma değerli hizmetler, yapay zekayla kısa süre içinde yaşantı şeklimizde, eğitimden iş hayatımıza köklü değişikliklere sebep olacak. Dolayısıyla bu ürünlerin uygulamasında kullanılacak iletişim alt yapılarına hızlı/esnek cevap vereceğiz."

Cep telefonu faturalarına BTK'dan düzenleme BTK tarafından GSM faturalarına yapılan son düzenleme ile faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda abonenin bilgisi dahilinde hat ya da internet sınırlandırılacak.

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