Türkiye Gazetesi

Yapay zeka temelli mesleklerin standardını Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) verdi. MYK, eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlamaya çalışırken, nitelikli insan kaynağı için mesleklere standart getiriyor ve çalışanlara ise belge kazandırıyor.

2006 yılından beri çalışmalarını sürdüren MYK, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle bugüne kadar 880 mesleğin standardını belirledi. Son olarak, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında 30 mesleğin standardı da oluşturuldu.

YAPAY ZEKA İŞ KOLLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Geleceğin meslekleri olarak tanımlanan yapay zeka temelli iş kolları, son dönemlerde daha çok önem kazanmaya başladı. Metaverse (sanal evren) projeleri popüler hale gelirken, sanal dünyaları tasarlamak için gerekli olan yapay zeka işleri Mesleki Yeterlilik Kurumunun da dikkatini çekti.

Türkiye'nin yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında nitelikli insan kaynağına sahip olması için ilgili meslekleri belirleyen MYK, “Yapay zeka sistem analisti", "Yapay zeka programcısı", "Blok zinciri analisti", "Bulut bilişim analisti" ve "Gömülü sistem geliştiricisi" mesleklerinin standartlarını hazırladı.

Böylece Türkiye, yapay zekayla ilgili meslek standardı belirleyen ilk ülke oldu. Bununla birlikte, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında 30 mesleğin standardı belirlendi. MYK daha önce ise, "Robotik sistemler operatörü", "Dijital sanayi operatörü" ve "Siber güvenlik elemanı"nın da aralarında olduğu mesleklerin standardını belirlemişti.

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