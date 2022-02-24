Türkiye Gazetesi

Rusya'nın haftalardır sinyalini verdiği Ukrayna savaşını başlatması üzerine binlerce Ukraynalı ülkelerinden kaçmaya başladı. Rusya’nın savaş kararı, Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve dünyanın dört bir yanından tepki çekerken Rusya karşılık verilmesi durumunda cevap vereceğini açıkça söyledi.

Kiev yönetimi, Rusya’ya ait 5 uçak ve 1 helikopteri düşürdüğünü açıkladı. Moskova tarafından ise yalanlama geliyor. Peki, son yıllarda askeri teknoloji konusunda Türkiye’nin iyi bir partneri olan Ukrayna’nın elinde kaç adet SİHA var?

UKRAYNA, 12 ADET TB2 TESLİM ALDI

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) birçok ülkenin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin de ilgisini çekmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türk SİHA’ları için ilk adımlarını 2019 yılında attı. İlk olarak, toplamda 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın aldılar. Ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri de bir hamle yaparak, 5 Bayraktar TB2 alımı için anlaştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Temmuz ve Kasım 2021’de uçakları satın aldı.

Geçtiğimiz yaz aylarında göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi, Azerbaycanlı haber ajansı Report’a verdiği röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu söylemişti.

BBC’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir habere göre, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar Türk SİHA’larından oldukça çekiniyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı Bayraktar TB-2’lerin kendileri için tehlikeli olabileceğini açıkladılar. TB2’lere karşı yüksek teknolojiye ihtiyaç duyduklarını söylediler.

Bunun yanı sıra şu anda Türk SİHA'ların Ukrayna’daki çatışmalarda kullanılıp kullanılmadığına dair net bir bilgi yok. Ancak Ekim 2021’de Ukrayna ordusu, Türkiye’den satın aldığı bir SİHA ile ayrılıkçılara ait bir D-30 topunu imha ettiğini duyurmuştu.

Selçuk Bayraktar: Türkiye'nin İHA'ları dünyanın en iyisi İnsansız hava araçları sanayii alanının ABD, Çin ve İsrail tarafından işgal edildiğini ancak Türkiye'nin dünyada ilk üçte olduğuna dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Türkiye, İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu, insansız hava araçları dünyanın en iyisi" dedi" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Akıncı TİHA'nın görev uçuşu görüntülerini kişisel hesabından "Tuna boylarında sıra selviler..." mesajıyla retweetledi.