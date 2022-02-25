Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl İngiltere Cotswolds'a bağlı Winchcombe kasabasındaki araba yoluna düşen göktaşının fasulye büyüklüğünde küçük bir parçası, 9 bin 256 sterline satıldı. Yani Türk Lirası olarak karşılığı 174 bin 451 TL. Yalnızca 1,7 gram ağırlığındaki parçanın, 3,707 ila 5,932 sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak tahminleri aştı.

Londra’daki Christie's müzayede evi tarafından gerçekleştirilen satış, uzay taşının değerini ağırlığının 120 katı altın değerine ulaştırdı. Bununla birlikte çok daha büyük 15 gramlık diğer parça ise, 22 bin 556 sterline (425 bin 218 TL) satıldı.

GÖKTAŞINDAKİ MOLEKÜLLER DÜNYA'DAN DAHA ESKİ

Winchcombe göktaşı, 28 Şubat 2021'de İngiltere ve kuzey Avrupa'da gökyüzünü aydınlatan bir ateş topundan düştü. Ertesi sabah, Winchcombe’daki bir aile evinin garaj yolunda cisimden kopmuş bir yığın koyu renkli taş ve toz bulundu. Ancak yakınlarda başka parçaların olduğu da anlaşıldı.

2021 yılındaki ilk analizlerin ardından göktaşı parçaları Doğa Tarihi Müzesine bağışlandı ve buradaki araştırmacılar, göktaşının organik kimyasallara sahip olağandışı bir CM2 karbonlu kondrit tipi uzay kayası olduğunu açıkladı. Göktaşının 100 gramlık bir bölümü, Londra Doğa Tarihi Müzesinde halkın görebileceği bir cam kutuda sergileniyor ancak parçaları özel koleksiyonculara satıldı.

Diğer CM2'lerde olduğu gibi, bu göktaşı da güneş bulutsusu içinde oluşan ilk malzemeler ve insanlığın görüp dokunabileceği en eski madde olan 'kalsiyum alüminyum bileşimi' (CAI'ler) içeriyor.

Bilim insanları, göktaşının Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki ana asteroit kuşağındaki 'ilkel evinden' 110 milyon milden fazla yol kat ettiğini ve Dünya'da hayatın nasıl başladığına dair sorulara cevap verebileceğini düşünüyor.

Imperial College London'dan astrobiyolog Dr. Mark Sephton, "Winchcombe örneğindeki organik moleküller Dünya'nın kendisinden daha eski ve benzer moleküller, hayat ortaya çıkmadan önce Dünya'nın erken dönemlerinde mevcuttu" dedi.

NASA'nın beklentisi boşa çıktı: Mars göktaşı sonuç vermedi NASA, 1996'da bir göktaşının Mars'ta yaşam kanıtı gösterdiğini iddia etti. O tarihte ABD’nin başkanı Bill Clinton da bir basın toplantısı düzenleyerek heyecanını paylaştı. Ancak pek çok bilim insanının şüpheyle yaklaştığı göktaşının modern tekniklerle analizi NASA’yı haksız çıkardı.

Meksika'ya bir ayda 2. göktaşı düştü Meksika'ya bir ay içerisinde 2. kez göktaşı düştü. Söz konusu göktaşının 40 kilometre (saatte 144 bin kilometre) hızla ilerlediğini ve yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu açıklandı.