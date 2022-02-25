Türkiye Gazetesi

Hacker topluluğu Anonymous, aralarında Rusya'nın ulusal haber sitesi Russia Today'in (RT.com) de yer aldığı birçok hükümet sitesini devre dışı bıraktı. ABC Net'te yer alan bir habere göre, Anonymous, RT.com'un yanı sıra Rus hükümetinin ve Savunma Bakanlığının sitelerine operasyon başlattı.

Tüm dünyaya nam salmış olan bilgisayar korsanları, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Hacker grubu, "Anonymous topluluğu Rusya ile resmi olarak siber savaş içerisindedir. #Anonymous #Ukraine" diyerek işgal girişimine karşı Ukrayna'ya destek olduğunu açıkladı.

Anonymous topluluğu gelen mesajların ardından, "Mesajlarınızı okuyoruz. Ukrayna'yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Birlik olalım!" şeklinde bir paylaşım daha yaptı. Saldırılar, RT.com tarafından doğrulanırken bazı sitelerin yavaşladığı ve diğerlerinin "uzun süre boyunca" devre dışı bırakıldığı açıklandı.

Ukrayna sanal dünyada da alarmda: Birçok devlet kurumuna siber saldırı Ukrayna, Rada'da (Ukrayna Parlamentosu) dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine siber saldırılar yapıldığı duyurdu.

ABD'den yeni iddia: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya ABD, Ukrayna'da hafta başında Savunma Bakanlığının internet sitesi ve bazı bankalara yönelik düzenlenen siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu iddia etti.