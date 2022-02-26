Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin saygın günlük gazetelerinden Daily Mail, Ukrayna envanterindeki silahları analiz etti. Bunlar arasında, İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği 2 bin yeni nesil hafif tanksavar silahtan, javelin güdümlü füzelere kadar onlarca araç yer alıyor.

Ukrayna ayrıca ABD, Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Estonya üretimi onlarca silah, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizata sahip. İngiliz roketleri, ABD ve Estonya'dan gelen tanksavar füzeleri ve Türkiye üretimi insansız hava araçları, Ukrayna kuvvetlerinin savunmak için kullandıkları silahlardan sadece birkaçı.

Askeri birlikler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gönderdiği askeri saldırıyı püskürtmeye çalışıyor, ulusal muhafızlar Kiev genelinde savunma pozisyonları alıyor ve Ukrayna halkı ise molotof kokteylleri yaparak Rusların ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

UKRAYNA'NIN SATIN ALDIĞI SİLAHLAR

Ukraynalı askerler, Rus tanklarını ve helikopterlerini durdurmak için omuzdan fırlatılan güdümlü füzeler kullanıyor. İşte Ukrayna envanterindeki öncü silahlar…

İngiltere, Ukrayna'ya 2 bin Yeni Nesil Hafif Tanksavar Silahı (NLAW) gönderirken, ABD geçtiğimiz ay Kiev'e yaklaşık 50 milyon dolar değerinde 300 Javelin füzesi yüklü bir uçak gönderdi. Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Estonya’dan da Ukrayna’ya silah satışı gerçekleşirken, Macaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkeler Putin'e karşı silah tedarik etmeyi reddetti.

Tüm bu silahlara rağmen Ukrayna savunma bakanı Alexey Reznikov, “Mümkün olduğunca çok Stinger (uçaksavar) ve tanksavar silahına ihtiyacımız var. Güvenilir ekipman tedariki sağlamak için Polonya'ya teslim edebilirsiniz. Oradan kara yoluyla taşıyacağız ve savunmamıza ekleyeceğiz.” diyerek daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

FGM-148 javelin tanksavar füze

Gönderen ülke: Personel tarafından taşınabilen, lazer güdümlü bu silahlar İngiltere, Estonya ve ABD tarafından Ukrayna’ya verildi.

Ukrayna ne kadar aldı? ABD'den 300 adet aldı ancak diğer ülkelerden kaç adet aldığı bilinmiyor. ABD'nin bu silahları bağışladığı yani satmadığı ileri sürülüyor.

Maliyet: Her bir füze 175 bin dolar tutuyor

Nasıl çalışıyor? Bu tanksavar füzeler, hedefe kilitlenmek için kızılötesi sistemler kullanarak çalışır. Kapalı bir alanda da ateşlenebilen bu füzeler, özellikle tanklara karşı etkilidir ancak binaları havaya uçurmak için de kullanılabilir.

Javelin füzeleri, hedeflerine yukarıdan yaklaşmaktadır. Bu sayede, özellikle üst kısmında daha az zırhı olan tanklara karşı ölümcül etki eder. Ayrıca Rusya'nın kullandığı 'reaktif' zırhın üstesinden gelmek için tasarlanmış iki savaş başlığı da mevcut.

Javelinler, 1990'larda geliştirildi ve 1996'dan beri kullanılıyor. İkinci Irak Savaşında Rus tasarımı T-72 tanklarına karşı özellikle etkili oldu.

Rusya ise halen T-72 tanklarını kullanıyor. Şu anda Ukrayna yakınlarında konuşlandırılmış onlarca T-72B ile bulunuyor. Ukrayna’nın doğusundaki Glukhov'da 15 Rus T-72 tankı imha edildi.

Yeni Nesil Hafif Tanksavar Silahı

Gönderen ülke: İngiltere

Ukrayna ne kadar aldı? En az 2 bin adet alındı ancak İngiltere'nin Ukrayna'ya hediye ettiği ifade ediliyor.

Maliyet: Tek atış birimi başına 48 bin dolar

Nasıl çalışıyor? Omuzdan fırlatılır ve kapalı alanlardan ateşlenebilir.

Bir 'soğuk fırlatma' sistemi, roket motorunu ateşlemeden önce basınçlı gazla füzeyi fırlatır ve silahı saniyede 200 metre hızlandırır. Füze daha sonra hedef araca uçmak için bir atalet navigasyon sistemi kullanır.

Yeni Nesil Hafif Tanksavar Silahı (NLAW), Soğuk Savaş dönemi silahlarının yerini almak üzere 2002 yılında İngiliz-İsveç ortaklığındaki bir projede geliştirildi.

20 yıllık raf ömrüne sahip 1 metre uzunluğundaki silah, Amerikan yapımı Javelin füzelerinden çok daha hafif. 20 ve 600 metre arasında etkili bir menzile veya hareketli hedefler için 400 metreye kadar olan 150 milimetre çapında tek bir füze fırlatabilir.

Geçtiğimiz ay, İngiliz askeri eğitmenleri, tanksavar füzelerin nasıl kullanılacağını göstermek üzere Ukrayna'ya gönderildi. Bu silahlar ile Ukrayna’nın kuzey doğusundaki Kharkiv’de dört Rus tankını ve üç saldırı helikopterinin imha edildiği ileri sürülüyor.

STINGER FÜZELERİ

Gönderen ülkeler: Letonya ve Litvanya

Ukrayna ne kadar aldı? Bilinmiyor

Maliyet: Birim başına 130 bin dolar

Nasıl çalışır? Asker, silahı çalıştırmak için el kundağının içine bir Batarya Soğutucu Ünitesi yerleştirir ve bu da makineye bir argon gazı akışı verir. Aynı zamanda, göstergelere ve füzeye güç veren bir kimyasal enerji yükü de çeker. Uçan hedefleri aramak ve vurmak için kızılötesi hedef arama teknolojisini kullanan bir İnsan-Taşınabilir-Hava Savunma Sistemidir (MANPADS).

Omuzda taşınan Stinger, ilk olarak 1981 yılında ABD'de geliştirildi ve şu anda 18'den fazla ülke tarafından kullanılıyor. 1,52 metre uzunluğunda ve 70 mm çapında, 10,1 kg ağırlığındayken, fırlatıcılı füze yaklaşık 15,2 kg ağırlığa ulaşıyor.

Stinger füzesi ile 1980'lerde Afganistan'da bir kişi, Sovyet Hind saldırı helikopterini düşürerek gündem oldu. Şu anda Ukrayna’da nerede kullanıldığı tam olarak bilinmese de Ukrayna ordusu, dün doğuda Luhansk'ta beş Rus uçağı ve bir helikopterin vurulduğunu ileri sürdü.

BAYRAKTAR TB2 SİHA

Üretildiği ülke: Türkiye

Ukrayna ne kadar aldı? Birkaç parti ancak resmi sayı bilinmiyor. Geçtiğimiz aylarda Ukraynalı bir yetkili, envanterlerinde 12 adet Bayraktar TB2 olduğunu açıklamıştı.

Maliyet: Her biri yaklaşık 5 milyon dolar

Nasıl çalışır? 7 bin 300 metre yükseklikte 24 saat uçuş yapabilen ve 150 kg yük taşıyabilen TB2, oldukça yüksek donanımlara sahiptir ve Türkiye’nin savunma sanayi hamlesinde bir gurur kaynağı.

Düşman makineli tüfeklerinden kaçınmak için maksimum 8 km irtifa ile tanklara ve sığınaklara hava saldırıları gerçekleştirebilir. Drone, GPS sinyalini kaybetse bile navigasyon yapabilir.

Türkiye, bu silahlı insansız hava araçlarının üretimine 2012'de başlasa da ilk olarak 2007'de TB2 için bir prototip geliştirdi. Daha önce Azerbaycan tarafından Ermeni ayrılıkçılarına karşı kullanılmıştı. Ayrıca Ukrayna, Katar ve onlarca ülkeye satışı yapıldı.

Şu ana kadar Ukrayna'da nerelerde kullanıldığı ise belirsiz.

152 mm topçu mühimmatı

Gönderen ülke: Çek Cumhuriyeti

Ukrayna ne kadar aldı? Bilinmiyor

Maliyet: Yaklaşık 1.000 dolar

Nasıl çalışır? Topçu silahları, küçük ve hafif silahlardan daha uzak mesafelere mühimmat ateşleyerek zırh ve piyade kuvvetlerine ateş desteği sağlamak üzere tasarlanmıştır. 152 mm veya 155 mm kalibreli topçu silahları, mevcut ve yakın tarihli çatışmaların çoğunda bulunabilir.

İki kalibre, yetenekler açısından büyük ölçüde benzer; her ikisi de yaklaşık 40 kg mermiyi 17-40 km menzile ulaştırabilir. 152 mm ve 155 mm kalibreli silahlar genellikle 'ağır topçu' olarak kabul edilir. En yaygın 152 mm topçu parçalarından biri, ilk olarak 1950'lerde gözlemlenen Sovyet tasarımı M1955 (D-20) top obüsüdür.

Şu anda Ukrayna'da nerelerde kullanıldığı ise henüz belirsiz.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı: Bayraktarları beğendiniz mi? Rusya Ukrayna üzerindeki askeri operasyonlarını aralıksız sürdürürken Ukrayna askerlerinden “direniyoruz” paylaşımı geldi. Ukrayna Saha Komutanı yayınladığı video da, "Bayraktarları beğendiniz mi? En iyisi teslim olun." dedi.

Gözler Türk SİHA'larına çevrildi: Ukrayna'nın elinde kaç adet Bayraktar TB2 var? Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı başlattığını ilan etmesinin üzerine Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları merak konusu oldu. Ukrayna, Türkiye’den satın aldığı TB2 SİHA’ları Rusya’ya karşı kullanıyor mu?