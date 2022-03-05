Türkiye Gazetesi

BAYKAR’ın resmi Twitter hesabından, Bayraktar TB2’yle ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Bayraktar TB2’nin alanında dünyanın en iyisi olduğu ve 19 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

“DÜNYANIN EN İYİSİ”

BAYKAR’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı" denildi. Yüzde 93 oranında yerli ve milli olan SİHA’ların 19 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

BAYKAR'ın paylaşımı.

“UĞURSUZUN NEFESİ SANA YETMEZ”

BAYRAKTAR’ın paylaşımını etiketleyerek ayrı bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti. 'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı.

Ukrayna paylaştı: Bayraktar SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 'Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA’larıyla Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdiğini' duyurarak bölgede kaydedilen görüntüleri yayınladı.

Gözler Türk SİHA'larına çevrildi: Ukrayna'nın elinde kaç adet Bayraktar TB2 var? Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı başlattığını ilan etmesinin üzerine Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları merak konusu oldu. Ukrayna, Türkiye’den satın aldığı TB2 SİHA’ları Rusya’ya karşı kullanıyor mu?

Faruk Kaymakcı: SİHA sattık diye Ukrayna hedef olmadı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Ukrayna’ya satılan Bayraktar TB2 SİHA’lardan Rusya’nın rahatsız olmasıyla ilgili, “Silah satarken bunun getirisini götürüsünü düşünüyoruz” dedi.