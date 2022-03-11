Türkiye Gazetesi

Twitter, sinir bozucu bir şekilde kronolojik beslemenizi görmeyi biraz daha zorlaştıran bir değişiklik sunuyor. Şirket, algoritmik olarak sunulan 'Home' (Ana sayfa) ve 'En Son' (ters kronolojik) zaman çizelgeleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan tasarım değişikliğini açıkladı. Ayarlamak için sağ üst köşedeki ışıltı simgesine dokunmanız gerekiyor. 'En son tweet'lere geç' seçeneğine döndüğünüzde son tweet'leri göreceksiniz. Ancak 'Ana sayfaya geç' seçeneği de yer alıyor. Ana sayfa akışında ise, öncelikli olarak önerilen tweet'lere yer veriliyor.

iOS uygulamasında sabitlenmiş listeler kullanıyorsanız, bu düzen tanıdık gelebilir. Twitter, özelliğin ilk olarak iOS'ta kullanılabileceğini ve Android'e ve web'e yakında geleceğini söylese de birçok Android kullanıcısı şu anda uygulamayı güncelleyerek bu özelliği deneyimleyebilmekte. Bu arada, söz konusu özellik Ekim ayında test edilmeye başlanmıştı.

Twitter, işletmeler için uygulama içi 'mağazalar' özelliğini test ediyor Twitter, yeni bir alışveriş özelliğini beta test kullanıcılara sunmaya başladı. Satıcıların, müşterilerin göz atması için profillerine sanal bir vitrin eklemesine olanak tanıyan Twitter Mağazaları, artık iOS (iPhone) beta kullanıcılarının deneyimine açık.

Twitter, istenmeyen tweet'lerden kurtulmanın yolunu buldu Twitter, kullanıcıların rahatsız olduğu bir sohbetten çıkmasını sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. Son dönemlerde sosyal medya devi, kullanıcıları tacizci, sahte ya da istenmeyen hesaplardan kurtarmak için yeni yöntemler test ediyor.