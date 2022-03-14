Türkiye Gazetesi

Adana'ya bağlı Seyhan Belediyesi tarafından geliştirilen Bilge 01, cep telefonundan biraz daha büyük boyutu sayesinde küçük bir çantayla bile taşınabiliyor. Öncelikli olarak Bilgi Evlerinde kullanılıma sunulan Bilge 01, Windows 10 işletim sistemi ile destekleniyor.

Bilge 01'de, temel tarayıcı tabanlı çizim programlarından ofis programlarına, standart bir kişisel bilgisayarla yapılabilen tüm işler yapılabilmekte. Ayrıca kablolu, kablosuz internet bağlantısı, bluetooth bağlantısı da bulunuyor. Seyhan Belediyesi'nin geliştirdiği yerli üretim bilgisayarın en önemli özelliği ise düşük maliyeti ve bir cep telefonundan biraz daha büyük boyutlu olması.

Bilge 01, standart orta-alt segment bir bilgisayardan yaklaşık 10 kat küçük kasası olmasına rağmen aynı işlem gücünü sunuyor. Cep telefonu şarj aletiyle enerji alabilen cihaz, 18,5 inç genişliğinde ekran, kablosuz klavye ve fare setiyle kullanıma çıkıyor.

DAHA YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGE 01

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bilge 01‘in benzer maliyetlerle çok daha yüksek performanslı bir sürümü üzerinde Ar-Ge araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Akay, "Teknoloji konusunda dışa bağımlı ülkeler daha da bağımlı hale geldiler. Özellikle eğitim konusunda zafiyetler ortaya çıktı, teknolojik olanaklardan yoksun bireylerin aldığı eğitimin kalitesi de düştü. Böyle bir dönemde hem dışa bağımlılığımızı azaltmak hem de ekonomik zorlukları aşabilmek için yüksek teknolojili ürün üretmek zorunluluk haline geldi. Seyhan Belediyesi olarak Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’mizde Ar-Ge ekibimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Bilge 01’i üretmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bilge 01’in ilk olarak Bilgi Evlerinde kullanılmaya başlandığını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "İlk etapta sınırlı sayıda ürettiğimiz Bilge 01’i, belediyemiz bünyesinde kullanmak üzere daha fazla üretmeyi hedefliyoruz. Genel anlamda KOBİ’ler, ders çalışma amaçlı kullanmak üzere öğrenciler ve benzeri çevreler tarafından beğenilen Bilge 01’e yönelik taleplerin gelmesi da ayrıca sevindirici."

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