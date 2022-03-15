Türkiye Gazetesi

Blue Origin, New Shepard roketi ile dördüncü insanlı ve toplam 20’nci uçuşa hazırlanıyor. Altı kişilik mürettebat üyeleri arasında Pete Davidson’ın yanı sıra, SpaceKids Global'in kurucusu Sharon Hagle ve eşi Marc Hagle, melek yatırımcı ve eski Party America CEO'su Marty Allen, Kuzey Karolina Üniversitesi profesörü Jim Kitchen ve Ticari Uzay Teknolojileri başkanı Dr. George Nield de yer alacak.

Blue Origin'in önceki tüm insanlı uzay uçuşlarında tanıdık isimler vardı. Blue Origin ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve havacılık öncüsü Wally Funk, Temmuz'daki ilk uçuşta yer aldı. Şirketin ikinci insanlı uzay uçuşunda ise oyuncu William Shatner, 90 yaşında uzaya çıkarak rekoru eline aldı.

Uzay şirketi Blue Origin, Davidson’ın uçuşta ‘fahri misafir’ olduğunu ancak diğer kişilerin ödeme yapan müşteriler olduğunu belirtti. Bezos’ın şirketi, uzay uçuşlarında daha fazla ses getirmek için ünlü isimleri davet ediyor.

Blue Origin için nefesler tutuldu: Uzay uçuşuna sayılı dakikalar kaldı Jeff Bezos'ın uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, uzay görevlerine ara vermeden devam ediyor. ABD merkezli şirket, 'uzay turizmi' kapsamındaki üçüncü uçuşunu başlatacak.

Blue Origin'dan uzay aracı denemesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait roket şirketinin uzaya fırlattığı kapsül 119 kilometre yüksekliğe çıktı.