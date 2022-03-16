Türkiye Gazetesi

Rusya yıllardır beyin göçü ile uğraşıyor. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeye ağır ekonomik yaptırımlar ve ifade özgürlüğüne getirilen acımasız kısıtlamalar nedeniyle büyük bir eğitimli grubu ülkeden ayrılmaya çalışıyor. Bu nedenle, uzay programı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin'in yeni bir karar aldığı iddia ediliyor.

Gazeteci Kamil Galeev, Twitter paylaşımında, Rusya Uzay Ajansı'nın çalışanlarına yurtdışı seyahat yasağı getirdiğini iddia etti. Söz konusu kararın, 28 Şubat 2022 tarihinde yani Ukrayna işgalinin ilk günlerinde alındığını ileri sürdü. Ayrıca Rusya'daki sınır muhafızlarına, bilişim teknolojileri ve bilgisayar mühendisleri uzmanlarının ülkeyi terk etmelerini engelleme talimatı verildiğini de sözlerine ekledi.

RUS UZAY AJANSINDAN BEYİN GÖÇÜ ÖNLEMİ

Ars Technica uzay editörü Eric Berger, Galeev'in Rogozin'in "Roscosmos çalışanlarının yurtdışına, hatta Rusya'nın müttefiklerine seyahat etmesini yasakladığı" şeklindeki görüşünü tekrar etti. Eğer doğruysa bu yasağın Rogozin'in şimdiye kadar yaptığı açıklamalar ile de uyuştuğu görülüyor. Zira Rogozin, NASA astronotları ile tartışmaya giriyor ve hatta uzay üssünde bulunan diğer ülkelerin astronotlarını orada mahsur bırakabileceğini bile iddia ediyor.

Pennsylvania Üniversitesinin ekonomi profesörlerinden Nikolai Roussanov, Insider'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın ekonomik geleceğine ilişkin, "Uzun vadede beyin göçü Rusya için en önemli sorun olabilir. Özellikle yabancı akademik kurumlar Ruslarla ilişkilerini kopardığında bu hızlanacak." dedi.

Rus uzay ajansından yalanlama: Amerikan astronot evine dönebilecek Ukrayna işgali nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasına cevap olarak Rus basını, NASA'yı (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) tehdit etmişti. Sosyal medyada yayılan bir videoda Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki Amerikan astronot Mark Vande Hei'yi Dünya'ya geri getirmeyerek orada mahsur bırakabileceğini ileri sürdüler. Ancak Roscosmos'tan açıklama geldi.

NASA araştırmacısı Umut Yıldız, 'uzay krizi'ne açıklık getirdi: Artık SpaceX var! Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana uzay projeleri dahil olmak üzere Batılı ülkeler ile Rusya arasında gerilim ve yaptırımlar artıyor. Peki, uzayda son durum ne? Rusya ile ortaklık bozulursa gerçekten de Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya’ya düşebilir mi?