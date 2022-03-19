Türkiye Gazetesi

Projeyi ilk duyduğumuzdan bu yana neredeyse bir yıl geçti ancak nihayet tersine mühendis Alessandro Paluzzi, Twitter'ın bu özelliği geliştirmeye veya test etmeye başladığına ilişkin bir kanıt buldu. Uygulama geliştiricisi Paluzzi, profil ayarlarında kullanmak istediğiniz zamiri eklemenize izin veren henüz kullanıma sunulmamış bir bölüm keşfetti ve Twitter'da ekran görüntüsünü paylaştı.

Bununla birlikte, Twitter tarafından yeni yeni geliştirilmeye başlanan bu özelliği birçoğumuz aslında biliyoruz. Facebook kullanıcıları, seçenekleri üç ile sınırlı olmasına rağmen zamirlerini yıllardır seçebiliyor (kadın, erkek ya da belirtmek istemiyorum seçenekleri). Instagram, geçtiğimiz yıl insanların profillerinde adlarının yanında dört zamir göstermesine izin vermeye başladı (seçenekler kadın, erkek, özel, söylememeyi tercih ederim şeklinde).

Ayrıca LinkedIn, pandemide evden çalışma sistemiyle önemi artan Zoom ve Slack de zamir ekleme özelliklerini sundu. Video konferans uygulamaları, kullanıcılara toplantılarda adlarının yanında zamirlerini gösterme seçeneği sunarken, Slack zamirler için alanı geçtiğimiz yıl varsayılan bir özellik haline getirdi. Bununla birlikte, Twitter henüz zamir alanını ne zaman tanıtacağını açıklamadı.

BİR ÖZELLİK DE TWITTER SPACES İÇİN

Sosyal ağ Twitter, Clubhouse'a rakip olarak sunduğu Spaces ses odaları için de bir özellik getiriyor. Artık Spaces sunucuları kaydettikleri bir ses klibini kendi zaman tünelinde paylaşabilecek. Bu özellik artık iOS'taki belirli kullanıcılar tarafından test edilebiliyor.

Twitter'a göre, iOS'taki herkes klipleri görebilir ve dinleyebilirken, Android ve web kullanıcılarının bu özelliği görmesi için biraz beklemesi gerekiyor. Şirket sözcüsü Joseph J. Nuñez The Verge'e yaptığı açıklamada, bu kliplerin 30 gün boyunca Twitter'da yayınlanacağını söyledi. Spaces kırpma işlevini yakın gelecekte Twitter'daki herkese genişletmeyi planlasa da, Twitter, klipleri şimdilik yalnızca Spaces sunucularıyla sınırlıyor.

Twitter, kullanıcıları kızdıran anasayfa düzeninden vazgeçti Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz hafta kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyen bir özelliği kullanıma sundu. Varsayılan olarak sunulan algoritmik ters kronolojik sıraya dayalı Ana Sayfa çizelgesi piyasaya sürüldü. En son tweetleri gösteren kronolojik ana sayfa düzeni ise ayrı bir sekmede erişeme açılıyordu.

Twitter, işletmeler için uygulama içi 'mağazalar' özelliğini test ediyor Twitter, yeni bir alışveriş özelliğini beta test kullanıcılara sunmaya başladı. Satıcıların, müşterilerin göz atması için profillerine sanal bir vitrin eklemesine olanak tanıyan Twitter Mağazaları, artık iOS (iPhone) beta kullanıcılarının deneyimine açık.