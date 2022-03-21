Türkiye Gazetesi

İngiliz BBC News'in haberine göre, Avrupa ve ABD'de bazı insanlar eski cep telefonlarına yöneliyor. 17 Robin West, yaşıtlarının aksine akıllı telefon kullanmıyor ve bütün gününü TikTok veya Instagram'da geçirmek yerine internet bağlantısı olmayan bir cep telefonu kullanıyor. Genç kadın, bir akıllı telefon kullanmanın hayatı sınırladığını ve bunu akıllı telefon kullanmayı bıraktığında anladığını ifade etti.

Genellikle yalnızca arama ve SMS atmaya imkan veren bu cep telefonlarının bazılarında radyo, kamera ve basit bir müzik menüsü de oluyor. West de iki yıl önce eski akıllı telefonunu bırakarak bu tür bir telefona yöneldiğini söyledi. Fransız firması MobiWire'a ait cep telefonu modelini sadece 8 sterline aldığını söyleyen West, akıllı telefon işlevleri olmadığı için pahalı faturalardan da kurtulduğunu belirtiyor.

MODA HALİNE GELDİ

'Takoz' telefonlar, son dönemlerde popülerleşiyor. Yazılım firması SEMrush'ın raporuna göre, eski telefonlara ilişkin Google aramaları 2018 ile 2021 arasında yüzde 89 arttı. Satış rakamlarına ulaşmak zor olsa da, bir çalışmaya göre, küresel eski cep telefonu satışı 2019'da 400 milyondan geçtiğimiz yıl bir milyar adede ulaştı.

Fiyat karşılaştırma sitesi Uswitch.com'un cep telefonu uzmanı Ernest Doku'ya göre bu eski cep telefonlarının yeniden daha fazla alıcı bulmasının arkasında, nostalji tutkusu ve moda haline gelmesi bulunuyor. Doku, ilk kez 2000 yılında piyasaya sürülen ve tüm zamanların en çok satan cep telefonlarından biri olan Nokia 3310'un 2017'de yeniden piyasaya sürülmesinin satışları tetiklediğini söylüyor.

PİL ÖMRÜ CAZİP KILDI

Psikolog Przemek Olejniczak, beş yıl önce, daha uzun ömürlü pili nedeniyle akıllı telefonunu Nokia 3310 ile değiştirdi. Ancak kısa süre sonra başka faydaları olduğunu fark etti. "Önceden her zaman telefona takılıp kalır, her şeyi kontrol eder, Facebook'a, haberlere ya da bilmem gerekmeyen diğer gerçeklere göz atardım" diyen Olejniczak, "Artık ailem ve kendim için daha fazla zamanım var. Sevmeye, paylaşmaya, yorum yapmaya ya da hayatımı diğer insanlara anlatmaya bağımlı olmamamın büyük bir yararı bulunuyor. Artık daha fazla mahremiyete sahibim." şeklinde konuştu.

Polonya'nın Lodz şehrinde yaşayan Olejniczak, başlangıçta zorlandığını da kabul etti: "Daha önce seyahat ederken akıllı telefonumdan otobüs ve restoran gibi her şeyi kontrol ederdim. Şimdi bu imkansız, bu yüzden tüm bunları önceden evde yapmayı öğrendim. Buna alıştım."

PODCAST BİLE VAR!

New York merkezli Light Phone isimli şirket de eski tip cep telefonları üretiyor. Ancak biraz daha farklı özellikler bulunduran bu telefon ile kullanıcılar müzik ve podcast dinleyebiliyor, Bluetooth kulaklıklara bağlanabiliyor.

Şirket, satışların 2020'ye kıyasla yüzde 150 artarak 2021'de finansal performans açısından en güçlü yılı yaşadığını belirtiyor. Light Phone kurucu ortağı Kaiwei Tang, cihazın başlangıçta örneğin bir hafta sonu akıllı telefonlarına ara vermek isteyenler için ikincil bir telefon olarak kullanılmak üzere tasarlandığını ancak şimdi şirketin müşterilerinin yarısının bu telefonları birincil cihaz olarak kullandığını söylüyor.

Tang, "Uzaylılar dünyaya gelseydi, cep telefonlarının insanları kontrol eden üstün türler olduğunu düşünürlerdi. Tüketiciler bir şeylerin yanlış olduğunu anlıyor ve biz bir alternatif sunmak istiyoruz." dedi. Kaiwei Tang, alıcıların çok daha yaşlı olmasını beklerken, firmanın ana müşterilerinin 25 ile 35 yaş aralığında olduğunu söylüyor.

Oxford Üniversitesinde yapay zeka alanında çalışan Prof Sandra Wachter, akıllı telefonların bildirimler, güncellemeler ve gününüzü sürekli kesintiye uğratan son dakika haberleri ile her zaman kullanıcıların dikkatini çekmeye çalıştığını söylüyor. Wachter, "Bu sizi tetikte tutabilir, hatta kışkırtıcı bile olabilir. Bunaltıcı olabilir. Bu nedenle, bazı insanların artık daha basit teknolojiler araması ve telefonların daha basit zamanlara geri dönebileceğini düşünmesi mantıklı." dedi.

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