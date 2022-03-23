Türkiye Gazetesi

1987'den beri hayatımızda olan GIF görüntüleri hiçbir zaman bu kadar popüler hale gelmemişti. TV programlarının, filmlerin ve en çok okunan haberlerin akılda kalan kısa görüntülerini paylaşmak istediğimizde çoğumuz GIF'lere yöneliyoruz. Üstelik sıkı bir Twitter kullanıcısıysanız artık işiniz daha kolay.

Sosyal medya davi, uygulamaya entegre bir GIF yakalama özelliği içerecek şekilde iOS'ta güncelleme yaptı. Tek yapmanız gereken kamera modülünü açmak ve kendi kliplerinizden birini kaydetmek için GIF moduna geçmek.

Şu anda, bu özellik yalnızca iOS'ta yani iPhone ve iPad'lerde kullanılabiliyor. Özelliğin Android'e gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği ise belli değil. Ancak gelecekteki bir güncellemede Android kullanıcılarına da sunulması muhtemel görünüyor.

ADIM ADIM TWITTER GIF OLUŞTURMA

Peki, iOS Twitter uygulaması kamerasıyla GIF oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor? The Verge editörleri, GIF'i kaydetmenin oldukça kolay olduğunu vurgulayarak yeni özelliği ilk kez test ettiğini açıklıyor. iOS uygulamasında yeni tweet düğmesine basın, ardından fotoğraf simgesine ve kameraya dokunun. GIF modunda iken kayıt düğmesine basılı tutun.

Bununla birlikte, tweetlerdeki çoğu GIF gibi bunları platform dışında kullanmak pek de kolay görünmüyor. GIF'e sağ tıklarsanız, Twitter yalnızca 'Gif Adresini Kopyala' seçeneğini gösterir, bir GIF'i bilgisayarınıza veya telefonunuza kaydetme seçeneği ne yazık ki yok.

Facebook'ta yıllardır var! Twitter 'cinsiyet' özelliğini getiriyor Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz yıl sinyalini verdiği cinsiyet belirtme özelliğini geliştirmeye başladı. Buna göre, kullanıcılar profillerindeki bir bölümde sunulan 'zamirler' ile nasıl tanımlanmak istediklerini belirleyebilecek.

Twitter, kullanıcıları kızdıran anasayfa düzeninden vazgeçti Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz hafta kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyen bir özelliği kullanıma sundu. Varsayılan olarak sunulan algoritmik ters kronolojik sıraya dayalı Ana Sayfa çizelgesi piyasaya sürüldü. En son tweetleri gösteren kronolojik ana sayfa düzeni ise ayrı bir sekmede erişeme açılıyordu.