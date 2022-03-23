Türkiye Gazetesi

Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, araştırmacılar yapay zekanın kadar kolay kötüye kullanılabileceğini göstermek için yardımcı ilaçları aramada kullanılan yapay zekayı bir tür ‘kötü oyuncu’ moduna soktu. Yani yapay zeka sistemini kimyasal silahlar aramak için değiştirdiler.

Araştırmacıların tek yapması gereken, toksisiteyi ortadan kaldırmak yerine araştırmak için metodolojilerini değiştirmekti. Makine öğrenimi algoritması sadece altı saat içinde 40 bin kimyasal silah bileşeni seçeneği üretti.

Yapay zeka algoritması, bazıları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü sinir ajanı olan VX'e benzeyen on binlerce yeni madde buldu. Deney, yapay zeka modellerini neden daha yakından izlememiz gerektiğinin ve sonuçlarını ayrıntılarıyla düşünmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor.

1915 Çanakkale’ye yapay zekâ güvenliği 18 Mart’ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin yapay zekâ desteğiyle sağlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu “Rüzgâr şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi, yapay zekâ destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek” dedi.

Yapay zeka zirvesi için geri sayım başladı Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka zirvesi AI Tomorrow Summit, 11 Mart'ta çevrim içi olarak başlayacak. "Geleceğe Geç Kalmayın" teması ile hareket edilecek etkinliği Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) düzenleyecek.