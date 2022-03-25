Türkiye Gazetesi

Günlük hayatımızın çeşitli alanlarında her gün enerji kullanıyoruz ve onsuz yaşamakta zorlansak da tüketimi azaltmanın yolları var. Sizin için en fazla enerji tüketimine yol açan 10 ev aletini yazdık ve tasarruf için neler yapılabileceğine dair bir fikir olmasını sağlayabilir. Örneğin, enerji verimliliği için daha doğru seçimler yapmanıza veya ev güneş panellerini kullanmanıza yardımcı olabilir.

ISITICILAR

Evlerde açık ara en büyük enerji kullanan aletler ısıtıcılar. Bir evin toplam enerji tüketiminin yüzde 31,3'ünü ısıtıcılar oluşturuyor. Bu nedenle, enerjiyi azaltmak için öncelikle odaklanılması gereken yer ısıtıcılar. İlk adımlardan biri, ısının kaçmasına neden olan alanları belirleyip bu bölgelere yalıtım yapmak olabilir.

SU ISITICILARI

Bir evin enerjisinin yüzde 13,6'sını kullanan su ısıtıcıları, ikinci en büyük tüketicidir. Bu nedenle, gün boyunca sürekli olarak suyu ısıtmak yerine, yalnızca gerektiğinde suyu ısıtan tanksız su ısıtıcıları kullanılabilir. Yenilenebilir enerji kullanan başka bir seçenek de güneş enerjili su ısıtıcısıdır.

SOĞUTMA CİHAZLARI

Bir evi soğutmak, ısıtmaktan önemli ölçüde daha az enerji gerektirir ve toplam enerjinin yüzde 10,7'sini soğutma cihazları tüketir. Ancak yine de listede 3. sırada yer alıyor ve bu nedenle enerji verimliliği çalışmalarına ağırlık verilmesi gereken alanlardan biri. Isı yalıtımı gibi evin serin olmasını sağlamak da önemli. Bununla birlikte, yeni tür cihazlar genellikle yüzde 98'in üzerinde enerji tasarrufu sağlamakta.

BUZDOLAPLARI

Bir evdeki buzdolabı toplam enerjinin yüzde 4'ünü tüketir. Üstte de belirttiğimiz gibi daha yeni cihazlar daha az enerji tüketir. Bu nedenle akıllı bir buzdolabına geçmeniz önerilir. Akıllı buzdolapları da bir sorun olduğunda sahipleri uyarıyor. Her zaman olduğu gibi, yeni cihazlarda Energy Star dereceli olanlar, enerji kullanımını azaltmak için en iyisidir.

GİYSİ KURUTUCULAR

Buzdolaplarında olduğu gibi, çamaşır kurutma makinesi de Energy Star dereceli daha yeni bir sürümle değiştirilebilecek başka bir cihazdır. Çamaşır kurutma makineleri bir evin enerjisinin yüzde 3,2'sini kullanır. Mümkünse çamaşırları balkon veya teras gibi alanlarda doğal yollarla kurutmak elektrik tüketimini azaltacaktır.

AYDINLATMA CİHAZLARI

Bir evi aydınlatmak toplam enerji tüketiminin yüzde 2.8'ini kullanır. Tek başına çok büyük bir miktar olmasa da, enerji tasarrufu çabalarını diğer cihazlarla birleştirmek daha büyük bir etki oluşturacaktır. Bir kişinin odadan ayrıldığını algılayan akıllı aydınlatmaya geçiş, enerji tasarrufunda önemli bir yardımcı. Eğer bu mümkün değilse en azından odadan ayrıldığınızda aydınlatma cihazlarını kapatabilirsiniz.

EĞLENCE CİHAZLARI

Akıllı prizler, bir evin enerjisinin yüzde 2,8'ini oluşturan ev eğlence ekipmanlarında enerji tasarrufu yapmanın da yararlı bir yolu. Akıllı fişler, genellikle gece boyunca enerjiyi tamamen kapatır. Farklı cihazların kullanımını nasıl daha iyi kontrol edeceklerini bilmek için enerji verilerini de takip etmekte.

PİŞİRME ALETLERİ

Mutfaktaki pişirme aletleri, toplam ev enerjisinin yüzde 1.3'ünü kullanıyor. Tek başına şaşırtıcı bir miktar olmasa da, alışkanlıkları buna göre ayarlayarak oldukça basit bir şekilde azaltılabilir. Doğru boyuttaki tencere ve tavaları kullanmak, doğru cihazı seçmek ve cihazları temiz tutmak yardımcı olabiliyor.

BİLGİSAYARLAR

Bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları evde tüketilen enerjinin yüzde 1,1'ini kullanır. Geceleri bilgisayarları tamamen kapatmak bu miktarın azalmasına yardımcı olacaktır. Bu arada, genellikle eski modellere kıyasla daha fazla enerji tasarrufu sağlayan bilgisayarlar da mevcut.

FIRIN FANLARI VE KAZAN SİRKÜLASYON POMPASI

Evleri ve suyu ısıtan cihazları çalıştıran mekanizmalar, bir evdeki toplam enerji kullanımına yüzde 1.1 ekleyerek enerji tüketimine kendileri de katkıda bulunur. Bu durumda enerjiden tasarruf etmenin bir yolu, çoğunlukla ılıman iklimler için önerilmelerine rağmen, enerji açısından en verimli seçeneklerden biri olan ısı pompasına geçmektir. Daha soğuk iklimler için yüksek verimli fırınları ve kazanları tercih edin.

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