Türkiye Gazetesi

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'un haberine göre, Şubat ayında gerçekleşen siber saldırı bir Amerikan uydu iletişim şirketi Viasat'a ait KA-SAT uydu geniş bant ağını etkiledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat'ta, KA-SAT ağı Ukrayna'yı ve Avrupa'daki çevre bölgeleri etkileyen kesintilerden etkilendi. Birkaç gün sonra Viasat, kesintilerin siber saldırıdan kaynaklandığını açıkladı ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Ukraynalı yetkililer internet kesintilerinin etkisini tam olarak açıklamasa da savaşın başlangıcında önemli iletişim kesintilerine neden olduğu düşünülüyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) Ukrayna istihbarat servisleriyle soruşturma yaptığı bildirildi. Ancak resmi olarak herhangi bir sonuç açıklanmadı. Buna karşın, kimliğini açıklamayan bazı yetkililerin Washington Post'a yaptığı açıklamaya göre, ABD istihbarat analistleri saldırının arkasında Rus ordusunun bilgisayar korsanları olduğunu düşünüyor.

RUS BİLGİSAYAR KORSANLARI DEVREDE

Amerikan teknoloji yayını The Verge'ün haberine göre, savaşın başlangıcında, Rusya'nın yaygın ve yıkıcı siber saldırılar başlatabileceğine yönelik iddialar siber güvenlikçiler tarafından sıklıkla vurgulandı. Bu tür saldırıların gerçekleşmediğine yönelik yorumlar gelirken, bazı yorumcular ise birçok saldırının sessizce yapıldığını ileri sürüyor.

Saldırının ardından, FBI (ABD Federal Soruşturma Bürosu) başta olmak üzere bazı kurumlar uydu iletişim sağlayıcılarına ortak bir siber güvenlik önerisi yayımladı. Mektupta, ABD ve uluslararası ağlara yönelik olası tehditlerin farkında olduklarını belirterek, şirketlere herhangi bir kötü niyetli faaliyet belirtisini derhal bildirmelerini tavsiye ettiler.

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