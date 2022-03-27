Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çip krizi ve dolar kuru cep telefonu satışlarını vurdu. Özellikle amiral gemisi bir model almak için en az 20 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bu fiyatlar Apple’da 30 bin lirayı aşıyor. Artan fiyatlar sebebiyle tüketiciler kiralama yoluna giderken, firmalar da abonelik hizmeti vermeyi planlıyor. Teknoloji devi Apple, ABD'de aylık belirli bir ücret karşılığında kiralık iPhone hizmeti vermeye hazırlanıyor. Apple’ın abonelik hizmetini, iPhone 14 etkinliği sonrası, yani 2022 sonlarına doğru ya da iPhone SE 2023 ile birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Ülkemizde iPhone 13 Pro Max fiyatının 28 bin TL’ye ulaştığı düşünüldüğünde hizmetin tüketici nezdinden karşılık bulması mümkün. Diğer yandan elektronik cihaz ve kiralık telefon hizmeti veren online patformların sayısı da hızla artıyor. Elektronik cihazlarda haftalık kiralama hizmeti veren kiralarsin.com, istediğiniz cihazı istediğiniz gün evinize teslim ediyor ve tekrar evden teslim alıyor. Cihaz bedelinin yüzde 80’i kadar da hasarsızlık güvencesi veriliyor. Platformda Apple iPhone 13 Mini (128 GB) 704 liradan, Apple iPhone 12 Mini (128 GB) 618 liradan, Samsung Galaxy Z Flip3 5G (128 GB) 641 liradan, Xiaomi Mi 11 Lite 5G (256 GB) 446 liradan ve Oppo A74 (128 GB) 280 liradan kiralanabiliyor. Bu alanda faaliyet gösteren kiralabunu.com ise aylık kiralama hizmeti veriyor. Platformda aylık kiralık fiyatları ise şöyle: iPhone 13 Pro Max (128 GB) 1.819 lira, iPhone 13 Pro (128 GB) 1.419 lira, iPhone 13 (128 GB) 1.079 lira, iPhone 12 (64 GB) 939 lira, Oppo Realme GT (128 GB) 629 lira, Oppo Reno 4 Pro (256 GB) 379 lira, Xiaomi Mi 10T (128 GB) 499 lira, Samsung Galaxy A52 (128 GB) 359 lira, Samsung Galaxy A72 (128 GB) 399 lira...

Rekor üstüne rekor kırıyorlar! Günde 4,8 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor Gelişen teknoloji ürünleri hayatımızın her alanına girmiş durumda. Özellikle artık cep telefonlarıyla uyuyup kalkmaya başladık. Bunun üzerine araştırma yapan bir uygulama şirketi, insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını cep telefonlarıyla geçirdiklerini ve çoğunlukla mobil uygulamalarda zamanlarını harcadıklarını belirtti.