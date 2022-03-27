Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisine yerli ve milli ürünler damga vurmaya devam ediyor. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, 2021 yılının Mayıs ayında Bayraktar TB2'lerin ihracatı için atılan imzaların ardından silahlı insansız hava araçlarının bu yılın sonbaharında Türkiye tarafından kendilerine teslim edileceğini söyledi.

Türkiye'nin İdlib'de teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlarda ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferde oynadığı önemli rollerle dünyanın ilgisini çeken Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), birçok ülkeye ihraç edilmişti. En dikkat çekici adımlardan birisi ise Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Polonya'dan gelmişti.

İki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından 24 Mayıs 2021'de imzalar atılmış, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 24 adet Bayraktar TB2 satın aldıklarını açıklamıştı.

Haber.aero'nun haberine göre; Cuma günü Polonya Radyosu 24'e demeç veren Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, iki ülke arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Bayraktar TB2 SİHA'ların bu yılın sonlarında Türkiye'den teslim alınacağını aktardı.

"SAVAŞ ALANINDA ETKİLİ OLDUĞUNUN FARKINDAYDIK"

Skurkiewicz, "Bayraktar insansız hava araçlarının satın alınması konusunda Türk tarafıyla görüşmelere başlarken, sistemin savaş alanında etkili olduğunun farkındaydık. Satın alma kararımızın nedeni de bu" dedi.

Polonya'ya Bayraktar TB2'lerin teslim edilmesiyle Türkiye, ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek olan 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak. Bunun yanı sıra Polonya'ya milli SİHA'larda kullanılan ve Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmatları da ihraç edilecek.

Johnson'dan 'Bayraktar TB2'ye övgü: En önemli katkılardan biri Rusya'nın işgal girişimine karşı bir aydır direnen Ukrayna'ya 'ölümcül' yardımı artıracaklarını ve 6 bin füze ile 25 milyon sterlin daha göndereceklerini belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Bayraktar TB2'lere de değindi. Johnson, "Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı en önemli katkılardan biri TB2'lerdir" dedi.

Bir yanda Bayraktar TB2, diğer yanda Lancet ve Kub: Savaşta 'yapay zeka' izleri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta modern teknolojinin günümüzdeki önemi ve kullanımı adeta gözler önüne seriliyor. İki tarafın da aktif bir şekilde insansız hava araçlarını kullandığı gözler önüne serilmese de Ukrayna'nın Bayraktar TB2, Rusya'nın ise Suriye'de kullandığı insansız hava araçlarını kullandığı biliniyor. Ayrıca gerçekleştirilen siber saldırıların ve yapay zeka destekli dezenformasyon araçlarının da sıcak çatışma alanlarında yaşanan gelişmelerin seyrini değiştirecek potansiyelde olduğu ifade ediliyor.