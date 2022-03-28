Türkiye Gazetesi

Belirli zamanlarda gönderi paylaşmak, gönderilerinizi arkadaşlarınızın ana sayfasının en üstüne taşıyarak etkileşimi artırabilir. Kullanıcılar, Instagram gönderilerinin gönderildikleri günün saatine bağlı olarak daha fazla dikkat çekip çekmediğini uzun zamandır düşünüyor. Bazı insanlar, kendi deneyimlerine dayanarak doğru gün ve saati bulduklarını düşünüyor olabilir ancak araştırmalar aksini gösteriyor olabilir.

Araştırmalara göre, öğle tatili veya iş çıkışı gibi günün belirli saatlerinde sosyal medya ağlarında gezinen insanların sayısı daha çok artıyor. Bu nedenle, tatil ve mesai harici saatlere odaklanmak gönderinizin daha çok beğeni ve yorum alması için isabet olabilir.

Örneğin, insanların sosyal medyada gezinme ihtimali pazar günleri daha çok. Ancak bu teori de Instagram’ın algoritmik anasayfa düzeni ile bulanıklaşıyor. Zira platform, daha çok etkileşimde bulunduğunuz kişileri anasayfada daha üst sıralara taşıdığı için zaman konusunda sıralamaya uyulmuyor. Yine de platformun geçtiğimiz hafta herkese sunduğu kronolojik anasayfa düzeni ile yeni gönderileri üstte görebilirsiniz.

EN İYİ SAAT SABAH 6 MI?

Konumuza dönecek olursak, gönderilerinizin günü ve saati etkileşim üzerinde etkilidir. Diğer faktörler arasında ise, takipçilerin gönderiye ilgisi, sizinle ilişkisi, gönderi gönderme sıklığınız da etkileşimi artırır veya düşürür.

Sosyal medya pazarlama şirketi Later, 35 milyon Instagram gönderisini analiz etti. Instagram'da paylaşım yapmak için en iyi zamanın yani en çok beğeni ve yorum alacak zamanın sabah 06.00 olduğunu buldu. Ayrıca en iyi günlerin ise cumartesi ve pazar olduğunu keşfettiler. Yani cumartesi ve pazar günleri ya da sabah 6 civarında paylaşım yapmak, daha çok etkileşim alma ihtimalinizi artıracaktır.

Çarşamba günü 10.00 ile 16.00 arasında ve Perşembe günü 21.00 ile 23.00 arasında yayınlanan gönderiler en düşük etkileşim oranına sahip çıktı. Gönderileriniz daha düşük etkileşim almasını istiyorsanız bu gün ve saatleri deneyebilirsiniz.

Peki, günün erken saatlerinde gönderi paylaşmak etkileşim oranını nasıl artırıyor? Later’e göre, günün erken saatlerinde hesaplar arası rekabet daha az olduğu için sabah Instagram’a yeni giren kullanıcıların karşısına en üst sıradan gönderinizin çıkması daha muhtemel. Üstelik gönderinizi paylaştıktan birkaç saat sonra bile trafik alabilirsiniz.

Bu arada, Later'e göre, küresel olarak çoğu gönderi her gün sabah 9 ile 13 arasında paylaşılıyor.

İKİNCİ SEÇENEK: INSTAGRAM İÇİN EN İYİ SAAT 11.00

Pazarlama şirketi Sprout Social'ın araştırması ise daha farklı bir sonuç ortaya çıkarıyor. 20 bin kullanıcının verilerini analiz eden Sprout Social, gönderi yayınlamak için en iyi günün Salı, en kötü günün ise Pazar olduğu sonucuna vardı. Hafta içi içerik paylaşmak için en iyi saatin 11.00 olduğunu gösterdi.

Kendi deneyimlerime dayanarak, haftasonları sabahın erken saatlerinde paylaşım yapmak oldukça kötü bir tercih olacaktır. En ideal saatlerin ise cumartesi ve pazar günleri akşam saatleri olduğunu düşünüyorum. Siz de kendi kitlenizde ideal saatleri bularak paylaşımlarınızı rutine döndürebilirsiniz.

Instagram sonunda herkese sundu: Kronolojik düzene geçildi Instagram, kronolojik anasayfa düzenine yeniden geçiş yaptı. Şirket, beş yıldan fazla bir süre önce algoritmik olarak sıralanmış anasayfa düzenini kullanıcılara sunmuştu. Ancak artık kullanıcılar en yeni gönderileri en başta göreceği kronolojik sisteme geçti.

Artık influencer olmanıza gerek yok! Instagram, ürün etiketlemeyi herkese açıyor Instagram, herhangi bir kullanıcının gönderilerinde belirli ürünleri etiketleyebilmesi için ürün etiketleme özelliğini genişletiyor. Şimdiye kadar,ürün etiketlemeyi yalnızca işletmeler ve içerik oluşturucular kullanıyordu. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde tüm ABD kullanıcılarına daha sonra tüm dünyaya bu özellik açılacak.