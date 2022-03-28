Türkiye Gazetesi

SpaceX roketi, ünlü bir şefin yaptığı lezzetli yemekleri astronot ve kozmonotların çalışmalarını yürüttüğü Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek. Yemekleri, ünlü İspanyol şef José Andrés yapacak. Andrés, ultra zengin turistler için özel uzay uçuşları düzenleyen Axiom Space şirketi ile ortaklık kuruyor.

Food & Wine sitesine göre, uzay menüsü çoğunlukla paella gibi İspanyol yemeklerinden oluşuyor. Yiyecekler bu baharda uzay istasyonuna özel bir uçuşla aynı zamanda gönderilecek.

Uzay üssüne yönelik özel insanlı ilk görev, önümüzdeki ay bir tarihte gerçekleşecek. Özel görevde dört kişi yer alacak ve Uluslararası Uzay İstasyonunda sekiz gün geçirecekler. NASA’dan emekli astronot Michael López-Alegría, uzay uçuşun komutanı olacak. İspanyol-Amerikan astronot aynı zamanda şef Andrés’in de arkadaşı.

Food & Wine'a açıklama yapan Andrés, "İnsanları uzayda hayal etmeye başlamadan önce, Jules Verne gibi insanları su altında beslemeyi hayal ettim. Bu yüzden, özellikle bilinen dünyanın kenarlarında, benim için insanları beslemenin en büyük zorluk olduğunu düşünüyorum." dedi.

Astronotlar, paellayı sanki bir aile yemeği gibi birlikte yiyecekler. Bu yemek bir farklılık olacak olsa da NASA, astronotların uzay üssünde bol miktarda yiyecek bulundurmasını sağlıyor. Üstelik ketçap ve hardal gibi soslar ve tatlılar da buna dahil.

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