Türkiye Gazetesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zeybekoğlu ile Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Rukiye Tanyeri, 'Sinop ve Kastamonu illerindeki böcek türlerinin sınıflandırılması çalışması' kapsamında böcek türlerini araştırdı. Sinop merkez ile Gerze ilçesinde çalı formundaki bitkilerle çam ağaçlarında bugüne kadar literatürde bulunmayan zararlı iki böcek türü keşfettiler. Yarım kanatlılar sınıfına ait böceklere 'Aphrophora geruzei' ve 'Tshurtshurnella sinopei' ismi verildi.

BİTKİLERİN ÖZSUYUNU TÜKETİYOR

Araştırmacılar, böceklerin tahıl ürünleri de dahil tüm bitkiler için tehlike olabileceğini ve bu nedenle görüldüğü yerlerde önlem alınmasının önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Zeybekoğlu, böceklerin öz suyu ile beslenerek bitkide gelişme geriliğine neden olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Aynı zamanda doğal bitki örtüsünde ve tarım ürünlerinde farklı hastalıklara sebep olan bakteri, virüs, mikoplazma gibi hastalık etkenlerini hastalıklı bitkiden sağlıklı bitkiye taşıyıp yayarak hastalık oluşturuyor. Bitki öz suyunu emmeleri nedeniyle gelişme geriliğine sebep oluyorlar. Bitkisel zarara yol açmaları nedeniyle ekonomik yönden çok önem arz etmekteler. Dünya için yeni olan bu iki böcek türünün ilk kez tanımının yapılarak yayımlanması ile Türkiye ve dünya faunasına da katkı sağlanmış oldu."

Zeybekoğlu, bu böcek türleri ile biyolojik veya kimyasal mücadele yapılarak zararlı etkilerinin önüne geçilebileceğini de sözlerine ekledi.

SİNOP VE GERZE İSİMLERİ BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRILDI

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Rukiye Tanyeri ise 2015'te başladıkları arazi çalışmaları sonucunda bilim dünyasına 'Sinop' ve 'Gerze' ismiyle iki tür kazandırdıklarını belirtti. Dr. Tanyeri, "Bugüne kadar yapılmış çalışmalar, ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu göstermekte. Yeni böcek türleri ile Türkiye'nin biyoçeşitliliğine ve dünya biyoçeşitliliğine katkı sunmuş olduk." dedi.

Zeybekoğlu ve Tanyeri'nin çalışması, Zootaxa ve Entomological news isimli bilimsel dergilerde yayımlandı.

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