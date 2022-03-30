Türkiye Gazetesi

TRT Haber’den Sertaç Aksan’ın haberine göre, Kızılelma uçağının geliştirilmesinde kısa sürede önemli adımlar atıldı. Savunma sanayii araştırmacıları, taşıyacağı mühimmatların, yüksek hızının ve aerodinamik özelliklerinin yanı sıra insansız uçağın asıl vurucu gücününü yapay zeka olacağını düşünüyor. Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan ayrıca, ses altı ve ses hızına yakın hızlarda uçması beklenen bir platformun bu kadar kısa sürede çıkmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak Kızılelma, Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek. Bu arada, ilerleyen dönemlerde üretilecek seriler ses hızının üstüne çıkacak.

AGRESİF MANEVRA KABİLİYETİ

Kadir Doğan, platformun dikey kuyrukları ve ön tarafında yer alan ‘kanard’ denilen yatay kontrol yüzeylerini belirterek, “Bu kontrol yüzeyleri sayesinde KIZILELMA agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Önleme, kaçınma ya da yakın muharebe manevralarını yapabilecek yenilikçi bir platformdan bahsediyoruz. Tabi tüm bunlar sahip olduğu çok gelişmiş yapay zeka kabiliyeti sayesinde otonom olarak yapabilecek.” dedi.

Bayraktar Kızılelma'dan ilk fotoğraf.

Kadir Doğan, Kızılelma Bayraktar MİUS’a ilişkin birçok bilgi paylaştı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin KIZILELMA’dan beklentisi önemli. Platformu kullanacak olan ve muharebe konseptlerini geliştirecek olan TSK. Bu noktada Baykar ve TSK arasında sıkı bir koordinasyon olduğunu düşünebiliriz. Mevcut görünümde KIZILELMA’nın çok rollü bir insansız araç olacağını anlıyoruz. Pek muadiline rastlamadığımız şekilde birden fazla göreve uyarlanabilecek bir yapının hedeflendiği görülüyor.

KIZILELMA için ‘insansız ve düşük görünürlüklü F-16’ tanımlaması da yapılıyor… Buradaki benzetme şunu ifade ediyor; ön tasarıma bakıldığında radar dome’u görünüyor. Burada çok maksatlı bir AESA radar kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bu radar uçağın tasarım ve hızı da göze alındığında çeşitli hava-hava görevleri için de kullanılacağını bize gösteriyor.

Ayrıca dahili olarak yani gövde içerisinde mühimmat taşıma kapasitesi ile kritik derin taarruz görevlerinin icra edilmesi hedefleniyor. Bayraktar TB-2, ANKA, Akıncı ya da Aksungur’un yapabildiklerinin çok daha ötesinde bir taarruz kabiliyetinden bahsettiğimizin altını çizmek gerek. KIZILELMA tüm bunları yaparken istihbarat ve keşif faaliyetlerini de sürdürebilecek. Dolayısıyla platform insansız araçların doğal görevi haline gelen keşif ve istihbarat faaliyetini kritik operasyonlar icra ederken de sürdürebilir. Ki bu çok değerli bir kazanım.”

KIZILELMA, YAPAY ZEKA İLE BÖLGEDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

"Özellikle yapay zeka kabiliyetlerini bilmiyoruz. Nitekim halihazırda insansız sistemlerdeki en büyük problemlerden biri iletişim. Güvenilir biçimde yüksek hızda ve yüksek veri kapasitesine sahip iletişim sistemleri gerekiyor. Özellikle hava-hava görevi icra edecek KIZILELMA gibi hızlı bir aracın çok hızlı iletişim sistemlerine ihtiyacı var." diyen savunma sanayi araştırmacısı Kadir Doğan, açıklamasını şu şekilde noktaladı:

"İşte bu noktada olası manevra ihtiyacı olan durumlarda çeşitli senaryolara yapay zeka desteği gerekebilir. Mesela uçağın hava savunma füzesinden kaçınması gerekeceği senaryolarda iletişim hızının akamete uğramaması gerek. Bu noktada uçağa yapay zeka müdahale edebilir. Bunlar düşünülebilecek ve uygulanabilecek çeşitli senaryolar.

Yine uçağın diğer insanlı uçaklar ile ‘insanlı-insansız araç müşterek kullanım’ konseptine uygun olarak faaliyet göstermesi bekleniyor. Sağladığı istihbarat verilerinin anlık olarak diğer insanlı araçların savunma veya saldırıları için kullanılacağı değerlendirilebilir. Bu noktada KIZILELMA hem savaş uçaklarının çeşitli kabiliyetlerini hem de mevcut insansız hava araçlarının çeşitli kabiliyetlerini bir arada sergileyebilecek kabiliyet sıçraması potansiyeline sahip bir araç."

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Selçuk Bayraktar: 'Kızılelma' ile muharebe tarihinde devrim yapacağız Bayraktar TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) ‘Bayraktar Kızılelma’ ilgili konuştu.