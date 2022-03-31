Türkiye Gazetesi

Twitter uygulamasının güçlü kullanıcı odaklı sürümü TweetDeck, gelecek sürümde ücretsiz olmayacak gibi görünüyor. Güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong, Twitter'da yeni bir kayıt sayfası keşfetti. Henüz üzerinde çalışılan sayfada TweetDeck’in avantajları vurgulanıyor ve özelliğin ücretli olabileceğini gösteren bir ifade de yer alıyor.

Sayfa, TweetDeck'e erişmek için Twitter'a ödeme yapmanız gerektiğini açıkça söylemese de bu gelişmenin ortaya çıkması binlerce kullanıcıyı şimdiden kızdırdı. Bu arada, Twitter'ın TweetDeck'ten para kazanmak istediği yönündeki haberleri ilk kez görmüyoruz. Bu ayın başlarında Manchun Wong, yine bir Twitter Blue kayıt sayfasına yönlendirilen bir kodu ortaya çıkardı.

Ayda 2,99 dolar Twitter Blue abonelik ücreti ile kullanıcılar bazı farklı özelliklere ulaşıyor. Twitter Blue uygulamayı daha profesyonel olarak kullanan kişilere yönelik gibi görünüyor, bu nedenle TweetDeck'in de Blue abonelerine sunulması şaşırtıcı olmaz.

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