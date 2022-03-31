Türkiye Gazetesi

Gürcan Karakaş, Ankara’da düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda Togg Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Otomotiv sektöründeki değişime dikkat çeken Karakaş, teknolojiyle akıllı cihazların bütünleştiğini söyledi. Togg CEO’su, “Bunun farkında olan ülkeler de teşviklerle ülkelerindeki dönüşümü hızlandırıyor. Biz Togg olarak yolun başından itibaren hikayemizi bu çerçevede yazdık." dedi.

Togg'un kullanıcı odaklı yaklaşımına değinen Karakaş, bağlantılı, otonom ve paylaşımlı elektrikli araçların son 7-8 senedir konuşulduğunu ancak Togg'un farkının teknolojisinin kullanıcı merkezli olmasının yanı sıra akıllı ve empatik bir şekilde tasarlanması olduğunu söyledi.

MİKROİŞLEMCİ HIZI DAHA ÖNEMLİ

Karakaş, kaç beygir olduğunun değil, mikroişlemci hızının sorulmasını tercih ettiklerini belirterek, gelecekte asıl farkı oluşturacak özellik olduğunu belirtti. Togg CEO'su, yeni nesil araçların, akıllı cihazların ve mobilize ekosisteminin kurulumunun 2023’ten itibaren yavaşlayacağını o nedenle hızla hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Foto: AA)

Gürcan Karakaş, Togg'un navigasyon, oyun sistemi ve dış dünyaya bağlantılarını organize edecek bilgisayarını kendilerinin tasarladıklarını ifade etti. Bununla birlikte, Togg'un fabrikasında karbon ayak izinin azaltılmasını ön planda tuttuklarını belirtti. Fabrikadaki boyahanenin Avrupa'nın en temiz boyahanesi olduğunu söyleyerek, "Uçucu organik bileşenlerin seviyesine baktığımızda Avrupa normlarının 7’de, Türkiye normlarının 9'da birindeyiz. Bunu gerçek anlamda sürdürülebilirliğe inandığımız ve gelecekte kazanacağı öneme inandığımız içine yapıyoruz." dedi.

TOGG İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI

Ortak girişim kurdukları batarya ortaklarının dünyada karbon nötr hücreye sahip olduğuna değinen Gürcan Karakaş, "Şarj altyapısının uygun olması da bunu özendirecek bir konu. Bu kapsamda ülkemizde de ciddi adımlar atılıyor. Biz de Togg olarak akıllı ve hızlı şarj hizmetlerini oluşturabilmek için bir şirket kurduk ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam 1000 tane şarj istasyonumuzu kurmak için yola çıktık." diyerek elektrikli şarj istasyonlarına açıklık getirdi.

Konuşmasının ardından bir dinleyicinin sorusu üzerine Gürcan Karakaş, elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin değerlendirmede bulundu: "Bu konuda 20'den fazla ülkeyi kıyasladık. Yaptığımız hesaplarda elektrikli araçların ülkenin elektrik tüketimindeki yeri yüzde 5'lerin altında. Herkes aynı anda benzin doldurmak istediğinde olacak sıkıntılar gibi, herkes aynı anda şarj etmek istediğinde de sıkıntı olabilir. Bunun yayılımını planlamak, rezervasyon sistemleriyle belirli saatlerde şarjı özendirerek yaymak mümkün.

Nerelerde şarj istasyonu olabilir? Ülkemizin bir ucundan bir ucuna ulaşmak istesek kendimizi ne zaman rahat hissederiz? Geldiğimiz noktada trafiği yoğun olan bölgelerde her 25 kilometrekarede hızlı şarj istasyonu olursa daha az yoğun olan bölgelerde de 50 kilometrekarede bir olursa. Hesabımızı yaptığımız zaman ortaya çıkan rakam devasa büyük rakamlar değil. Oradan da cesareti alarak kendimiz akıllı şarj sistemleri şirketini kurduk."

Togg'un yerlilik oranına yönelik soru üzerine ise, yüzde 51 ile başlayacaklarını, bir sonraki modelde yüzde 68'e çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yerli otomobilden bir başarı daha! Togg, 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri' listesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Great Place to Work Enstitüsü’nün 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri' listesine girdi. Togg, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiklerini belirtti.

Yerli otomobil Togg, Türkiye'de ilk kez sergilendi Türkiye’nin yerli otomobili Togg, ATO Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde (EKO İKLİM) Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. Etkinlikte sergilenen Togg’dan yeni görüntüler geldi.