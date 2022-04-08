Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Mart 2022 arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 azaldı ve 152 bin 50 oldu. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 25,3 azalarak 116 bin 834 ve hafif ticari araç satışları ise yüzde 16,5 azalarak 35 bin 216'e düştü.

Türkiye otomobil piyasasında, Ocak-Mart 2022 arası dönemde benzinli otomobiller 83 bin 776 adet satılarak ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 17 bin 956 adetle ikinci sırada bulunuyor. 11 bin 227 hibrit otomobil satılırken, oto gazlı otomobil satışları 2 bin 802 ve 1.073 adet ise elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Kıyas olarak, 2021 yılının ocak-mart döneminde 98 bin 100 benzinli, 37 bin 726 dizel, 13.537 hibrit, 6 bin 789 oto gazlı ve 312 elektrikli otomobil satılmıştı.

Benzinli otomobil satışları bu yılın ocak-mart döneminde, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,6, dizel otomobil satışları yüzde 52,4, oto gazlı otomobil satışları yüzde 58,7 ve hibrit otomobil satışları yüzde 17,1 azaldı. Buna karşın, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 243,9 artarak dikkat çekti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE TÜRKİYE ADIMI: TOGG

Türkiye'nin elektrikli otomobil dönüşümü adımları ise hız kesmeden devam ediyor. Yerli otomobil Togg'un geliştirilme çalışmaları devam ederken şarj istasyonlarının kurulacağı haberi de geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin her tarafında 1.500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik 300 milyon liralık bir hibe destek programı başlattıklarını duyurmuştu. Ayrıca mobilite araç ve teknolojileri konusunda hazırladıkları yol haritasında son aşamaya geldiklerini, yol haritası çalışmaları devam etmesine rağmen bazı eylemlerin uygulanmasına şimdiden başladıklarını belirtti.

Bakan Varank ve Bakan Nebati 'Togg’un direksiyonuna geçti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Togg’un Gemlik tesisini ziyaret etti. Direksiyon başına geçen bakanlar deneme sürüşü yaptı. Deneme sürüşüne iki öğrenci de eşlik etme fırsatını buldu.

Erdoğan talimatı verdi hazırlıklar başladı! TOGG için şarj istasyonları kuruluyor Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TOGG’da müjdeli haber geldi. Bu yılın sonunda ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi beklenen TOGG’da gelecek yıl için pazara çıkması hedefleniyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOGG için şarj istasyonu ağı kurulması için çalışmalar başladı. EPDK'nın "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanırken, yönetmeliğe göre lisans hiçbir surette devredilemeyecek ve en fazla 49 yıla kadar verilebilecek.